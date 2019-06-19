Защитник "Шахтера" переходит в московское "Динамо"

Защитник донецкого "Шахтера" Иван Ордец подписал контракт с московским "Динамо".

Об этом сообщает Трибуна со ссылкой на официальный сайт московского клуба.

По данным издания, Ордец подписал с "Динамо" 3-летний контракт с зарплатой в 1 миллион евро в год и плюс бонусы.

В "Динамо" Ордец перешел в статусе свободного агента.

Отметим, что в последний год Ордец потерял место в основном составе "Шахтера". В активе 26-летнего защитника и 12 матчей за сборную Украины и даже один гол.

Напомним: