Защитник "Шахтера" переходит в московское "Динамо"

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Среда, 19 июня 2019, 12:37

Защитник донецкого "Шахтера" Иван Ордец подписал контракт с московским "Динамо".

Об этом сообщает Трибуна со ссылкой на официальный сайт московского клуба.

По данным издания, Ордец подписал с "Динамо" 3-летний контракт с зарплатой в 1 миллион евро в год и плюс бонусы.

 

В "Динамо" Ордец перешел в статусе свободного агента.

Отметим, что в последний год Ордец потерял место в основном составе "Шахтера". В активе 26-летнего защитника и 12 матчей за сборную Украины и даже один гол.

 

Напомним:

  • В 2018 году защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий подписал контракт с питерским "Зенитом".

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Темы: футбол


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