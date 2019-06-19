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Знайшли застреленим нардепа Тимчука

Середа, 19 червня 2019, 13:22
Знайшли застреленим нардепа Тимчука

У Києві знайшли мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" нардепа фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

Про це повідомляє інший "народофронтівець" Антон Геращенко у своєму Facebook.

За попередніми даними, Тимчук застрелився при чищенні нагородної зброї.

"Годину тому, у себе вдома, під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук", - пише Геращенко.

Пізніше Геращенко видалив свій пост, але згодом повернув, відредагованим. Він вказує, що Тимчука "знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням у голову".

 

У коментарі каналу "112 Україна" нардеп розповів також, що дружина Тимчука подзвонила в лікарню і повідомила, що її чоловік чистив зброю і випадково поранив себе.

"Поки приїхала швидка допомога, Дмитро уже помер. Наразі на місці працює слідча група", - додав Геращенко.

Речник Національної поліції Ярослав Тракало підтвердив "Українській правді" факт смерті Тимчука.

UPD Пізніше голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що слідство розглядає ряд версій, правоохоронці не виключають і версію вбивства нардепа фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

"Українська правда" у Threads

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