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Поліція розглядає версію вбивства Тимчука

Середа, 19 червня 2019, 14:16
Поліція розглядає версію вбивства Тимчука

Правоохоронці не виключають версію вбивства нардепа фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

Про це журналістам у середу сказав голова Національної поліції Сергій Князєв.

"Скільки було пострілів, не можу відповісти – експерти оглядають. Попередньо вогнепальне поранення голови. Є ряд робочих версій, серед яких можливо нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. А також версії кримінального характеру в тому числі будуть розглядатися", - сказав він.

"В квартирі на момент вчинення правопорушення він був не сам. Тому зараз збираються свідчення громадянки, яка була присутня в цей час в квартирі, а також сусідів", - додав Князєв.  

В коментарі "Українській правді" речник поліції Ярослав Тракало підтвердив, що кримінальне провадження відкрито за статтею 115 Кримінального кодексу "Умисне вбивство".

В прес-релізі поліції вказано, що інцидент стався у квартирі на бульварі Перова. 

"Близько 12:15 надійшло повідомлення, що в одній з квартир чоловік отримав вогнепальне поранення, від якого помер на місці", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо:

  • У середу в Києві знайшли мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" нардепа фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

Олександр Шумілін, УП
Теми: вбивствоКиїв
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