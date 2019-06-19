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Найден застреленным нардеп Тымчук

Среда, 19 июня 2019, 13:22
Найден застреленным нардеп Тымчук

В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

Об этом сообщает другой "народофронтовец" Антон Геращенко в своем Facebook.

По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

"Час назад, у себя дома, во время чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - пишет Геращенко.

Позже Геращенко удалил свой пост, но впоследствии вернул, отредактированным. Он указывает, что Тымчука "нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову".

 

В комментарии каналу "112 Украина" нардеп рассказал также, что жена Тымчука позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.

"Пока приехала скорая помощь, Дмитрий уже умер. Сейчас на месте работает следственная группа", - добавил Геращенко.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил "Украинской правде" факт смерти Тымчука.

UPD Позже глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что следствие рассматривает ряд версий, и правоохранители не исключают и версию убийства нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.

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