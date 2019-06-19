Полиция рассматривает версию убийства Тымчука

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Среда, 19 июня 2019, 14:16

Правоохранители не исключают версию убийства нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.

Об этом журналистам в среду сказал начальник Национальной полиции Сергей Князев.

"Предварительно огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых возможно несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии криминального характера, в том числе будут рассматриваться", - сказал он.

"В квартире на момент совершения правонарушения он был не один. Поэтому сейчас собираются свидетельство гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей", - добавил Князев.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало подтвердил, что уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".

В пресс-релизе полиции указано, что инцидент произошел в квартире на бульваре Перова.

"Около 12:15 поступило сообщение, что в одной из квартир мужчина получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • В среду в Киеве нашли мертвым координатора группы "Информационный сопротивление" нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.

Александр Шумилин, УП

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Темы: убийство Киев


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