Полиция рассматривает версию убийства Тымчука

Правоохранители не исключают версию убийства нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.

Об этом журналистам в среду сказал начальник Национальной полиции Сергей Князев.

"Предварительно огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых возможно несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии криминального характера, в том числе будут рассматриваться", - сказал он.

"В квартире на момент совершения правонарушения он был не один. Поэтому сейчас собираются свидетельство гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей", - добавил Князев.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало подтвердил, что уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".

В пресс-релизе полиции указано, что инцидент произошел в квартире на бульваре Перова.

"Около 12:15 поступило сообщение, что в одной из квартир мужчина получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте", - говорится в сообщении.

Напомним: