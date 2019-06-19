Зеленський анонсував інвестфорум для розбудови Донбасу
У вересні планується проведення інвестиційного форуму для відновлення Донецького регіону.
Про це сказав президент Володимир Зеленський 19 червня на зустрічі з членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії", інформує сайт глави держави.
За інформацією Адміністрації президента Зеленський зокрема акцентував увагу на необхідності відбудови інфраструктури Донбасу та наголосив, що у вересні планується проведення інвестиційного форуму для відновлення регіону.
Також було обговорено питання проведення у вересні 2019-го чергової, 16-ї щорічної зустрічі "Ялтинської європейської стратегії".
"На жаль, поки що ця зустріч знову не відбудеться у Лівадійському палаці, але ми разом з вами сподіваємося на наше якомога швидше повернення до української Ялти", – заявив Зеленський.
За інформацією адміністрації, на зустрічі 19 червня глава держави ознайомив представників YES із ключовими пріоритетами своєї діяльності, серед яких – встановлення миру в Україні, захист її суверенітету та відновлення територіальної цілісності, проведення системних реформ, посилення обороноздатності держави, забезпечення умов успішного розвитку країни.
Президент також розповів про результати офіційних візитів до Франції та Німеччини.
Нагадаємо:
- 18 червня президент Володимир Зеленський на зустрічі з головою німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле заявив буквально наступне: "Ми починаємо розбудову Донбасу вже зараз. І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає".
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