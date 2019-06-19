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Зеленский анонсировал инвестфорум для восстановления Донбасса

Среда, 19 июня 2019, 16:49

В сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления Донецкого региона.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский 19 июня на встрече с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии", информирует сайт главы государства.

По информации Администрации президента, Зеленский в частности акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса и отметил, что в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления региона.

 

Также обсуждался вопрос проведения в сентябре 2019-го очередной, 16-й ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии".

"К сожалению, пока эта встреча опять не состоится в Ливадийском дворце, но мы вместе с вами надеемся на наше как можно скорое возвращение в украинскую Ялту", - заявил Зеленский.

По информации администрации, на встрече 19 июня глава государства ознакомил представителей YES с ключевыми приоритетами своей деятельности, среди которых - воцарение мира в Украине, защита ее суверенитета и восстановление территориальной целостности, проведение системных реформ, усиление обороноспособности государства, обеспечение условий успешного развития страны.

Президент также рассказал о результатах официальных визитов во Францию ​​и Германию.

Напомним:

  • 18 июня президент Владимир Зеленский на встрече с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле заявил буквально следующее: "Мы начинаем восстановление Донбасса уже сейчас. И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, просто дороги, которых нет".

Украинская правда
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