Зеленський призначив представників Києва у підгрупах ТКГ
Президент Володимир Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників України в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Про це йдеться в указі від 19 червня, оприлюдненому на сайті глави держави.
Так представляти Україну в робочій підгрупі ТКГ з питань безпеки буде Богдан Бондар; Ігор Веремій буде уповноваженим у робочій підгрупі з соціально-економічних питань, Валерію Лутковську призначено в робочу підгрупу з гуманітарних питань,а Олександра Моцика - в робочу підгрупу з політичних питань.
"Інтерфакс-Україна" відзначає, що президент змінив представника в робочій підгрупі з гуманітарних питань, а інших перепризначив.
Лутковська в 2012-2018 роках обіймала посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини, пізніше стала програмним директором Українського інституту з прав людини. Раніше вона була заступником міністра юстиції і уповноваженої у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський повернув у мінський переговорний процес другого президента України Леоніда Кучму.
- Висловлювання Кучми щодо зняття економічної блокади з окупованих територій Донецької і Луганської областей та ідеї прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь" викликали шквал критики.
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