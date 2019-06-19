Зеленский назначил представителей Киева в подгруппах ТКГ

1670 просмотров
Среда, 19 июня 2019, 17:10

Президент Владимир Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в указе от 19 июня, обнародованном на сайте главы государства.

Так представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности будет Богдан Бондарь; Игорь Веремей будет уполномоченным в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерия Лутковская назначена в рабочую подгруппу по гуманитарным вопросам, а Александр Моцик - в рабочую подгруппу по политическим вопросам.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что президент сменил представителя в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам, а остальных переназначил.

Лутковская в 2012-2018 годах занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, позже стала программным директором Украинского института по правам человека. Ранее она была замминистром юстиции и уполномоченной по делам соблюдения Конвенции о защите прав и основных свобод человека.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин одобрил увольнение еще трех глав ОГА 19 июня 2019, 14:48
Первые шаги Зеленского: стало известно, сколько украинцев довольны 19 июня 2019, 13:09
Передумали: Минобороны уже говорит, что Зеленский не уклонялся от мобилизации 19 июня 2019, 10:32
Все новости
Главные новости
Задержание "блатных" на Бессарабке: ГБР разберется, кто виноват
СБУ оглоcила подозрение россиянам и украинцу, которые сбили самолет МН17
Кабмин одобрил увольнение еще трех глав ОГА
Полиция рассматривает версию убийства Тымчука
Все новости
Фото

6 невероятных проектов для велосипедистов со всего мира

ted

4 причины, почему коты так странно ведут себя

психология

10 советов, которые не стоит давать людям, которые расстаются

Поиск по сайту
Архив
Весь архів