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Зеленский назначил представителей Киева в подгруппах ТКГ

Среда, 19 июня 2019, 17:10

Президент Владимир Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в указе от 19 июня, обнародованном на сайте главы государства.

Так представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности будет Богдан Бондарь; Игорь Веремей будет уполномоченным в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерия Лутковская назначена в рабочую подгруппу по гуманитарным вопросам, а Александр Моцик - в рабочую подгруппу по политическим вопросам.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что президент сменил представителя в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам, а остальных переназначил.

Лутковская в 2012-2018 годах занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, позже стала программным директором Украинского института по правам человека. Ранее она была замминистром юстиции и уполномоченной по делам соблюдения Конвенции о защите прав и основных свобод человека.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский вернул в минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму.
  • Его высказывания о снятии экономической блокады с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и идея прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ" вызвали шквал критики.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийМинские соглашения
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