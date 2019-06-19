"Незворотні вікові зміни": у ПЦУ дали оцінку поведінці Філарета

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ, заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря вважає, що почесний патріарх ПЦУ Філарет виступає за збереження УПЦ КП через "незворотні вікові зміни".

Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Новое время".

"Насамперед я для себе знаходжу одне логічне пояснення, яке вписується в те, що я бачив. Це незворотні вікові зміни. Патріарх настільки звик до певного перебігу подій, настільки звик до своєї виняткової відповідальності за те, що відбувається з церквою, як людина такого вже поважного старшого віку, йому вже 91 рік, він не сприйняв нову реальність", - сказав він.

"Він вважає, що несправедливо був не допущений до того, щоб бути кандидатом на предстоятеля Єдиної церкви. Але така умова була Вселенського патріарха. Тому Томос видавав Вселенський патріарх Варфоломій і відповідно його умова була, щоб керівники церков, які очолювали їх до об'єднавчого Собору, не висували своїх кандидатур", - додав Зоря.

За його словами, патріарх Філарет раніше на це погодився, а зараз передумав.

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