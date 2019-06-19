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"Незворотні вікові зміни": у ПЦУ дали оцінку поведінці Філарета

Середа, 19 червня 2019, 17:20

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ, заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря вважає, що почесний патріарх ПЦУ Філарет виступає за збереження УПЦ КП через "незворотні вікові зміни".

Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Новое время".

"Насамперед я для себе знаходжу одне логічне пояснення, яке вписується в те, що я бачив. Це незворотні вікові зміни. Патріарх настільки звик до певного перебігу подій, настільки звик до своєї виняткової відповідальності за те, що відбувається з церквою, як людина такого вже поважного старшого віку, йому вже 91 рік, він не сприйняв нову реальність", - сказав він.

"Він вважає, що несправедливо був не допущений до того, щоб бути кандидатом на предстоятеля Єдиної церкви. Але така умова була Вселенського патріарха. Тому Томос видавав Вселенський патріарх Варфоломій і відповідно його умова була, щоб керівники церков, які очолювали їх до об'єднавчого Собору, не висували своїх кандидатур", - додав Зоря.  

За його словами, патріарх Філарет раніше на це погодився, а зараз передумав.

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Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церквуУкраїни, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • Навесні Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної помісної православної української церкви президент Петро Порошенко вмовив його зняти свою кандидатуру на предстоятеля, але пообіцяв негласне керівництво.
  • Філарет каже, що домовленості порушено та критикує дії Епіфанія.
  • Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
  • 11 червня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії української православної церкви.
  • За словами Філарета, 15 грудня Собору помісного Київського патріархату "не було, а був збір підписів під постановою помісного собору". Філарет зазначив, що постанову на помісному соборі планують "відкинути".
  • У Київській Митрополії УПЦ (ПЦУ) заявили, що проведення собору ліквідованого Київського патріархату означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.

Теми: церкваФіларет
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