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У ПЦУ пояснюють: "собор" Філарета – це розкол

П'ятниця, 14 червня 2019, 14:25
У ПЦУ пояснюють: собор Філарета – це розкол

Проведення собору ліквідованого Київського патріархату означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.

Про це йдеться в заяві прес-служби Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ), оприлюдненій 14 червня.

"Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи не уповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви "Собору" означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної Церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками", – йдеться в заяві.

В ПЦУ вкотре наголошують на тому, що Українська православна церква Київського патріархату як окреме релігійне об’єднання припинила свою діяльність шляхом об’єднання та приєднання до утвореної єдиної помісної православної церкви України.

В ПЦУ підкреслюють, що мають повноцінний статус автокефалії, тобто повної адміністративної незалежності.

"ПЦУ не є "митрополією Константинопольського патріархату" і не підкоряється йому, зберігаючи з Вселенським патріархатом той самий молитовний і канонічний зв’язок, що і решта помісних церков.

Священники наголошують, що томос про автокефалію принципово не відрізняється від низки подібних томосів, наданих у минулому іншим помісним церквам. Про умови його надання стало відомо ще в грудні 2018 року.

"Відтак проголошення лише зараз негативних оцінок, цілком суголосних з пропагандою проти томосу зі сторони Московського патріархату, викликає здивування і глибоке несприйняття в церкві та суспільстві", – йдеться в заяві.

В ПЦУ нагадують, що Філарет сам скликав об’єднавчий собор і голосував за його рішення.

"Персональна відмова когось з учасників через кілька місяців після події визнавати рішення собору, оголошення їх "ситуативними", тобто нібито зробленими зі свідомим наміром ввести когось в оману — не можуть відмінити чи зупинити чинність цих рішень", – йдеться також у заяві.

Від імені митрополита Київського і всієї України Епіфанія, ПЦУ закликає всіх ієрархів, духовенство і вірян, хто бажає блага для церкви і України, не брати жодної участі у заходах і діях, які руйнують єдність помісної УПЦ.

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Нагадаємо:

  • Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де планує офіційно вімовитися від постанови об’єднавчого собору 15 грудня 2019 року.
  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • Навесні Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної помісної православної української церкви президент Петро Порошенко вмовив його зняти свою кандидатуру на предстоятеля, але пообіцяв негласне керівництво.
  • Філарет заявив, що домовленості порушено та почав критикувати дії Епіфанія.
  • Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
  • Після того помісна Православна церква України опублікувала фрагмент відеозапису собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація Української православної церкви Київського патріархату.
  • Представники української інтелігенції закликали Філарета не піддаватися кремлівському впливу і не шкодити ПЦУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: церква
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