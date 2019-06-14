У ПЦУ пояснюють: "собор" Філарета – це розкол
Проведення собору ліквідованого Київського патріархату означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.
Про це йдеться в заяві прес-служби Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ), оприлюдненій 14 червня.
"Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи не уповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви "Собору" означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної Церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками", – йдеться в заяві.
В ПЦУ вкотре наголошують на тому, що Українська православна церква Київського патріархату як окреме релігійне об’єднання припинила свою діяльність шляхом об’єднання та приєднання до утвореної єдиної помісної православної церкви України.
В ПЦУ підкреслюють, що мають повноцінний статус автокефалії, тобто повної адміністративної незалежності.
"ПЦУ не є "митрополією Константинопольського патріархату" і не підкоряється йому, зберігаючи з Вселенським патріархатом той самий молитовний і канонічний зв’язок, що і решта помісних церков.
Священники наголошують, що томос про автокефалію принципово не відрізняється від низки подібних томосів, наданих у минулому іншим помісним церквам. Про умови його надання стало відомо ще в грудні 2018 року.
"Відтак проголошення лише зараз негативних оцінок, цілком суголосних з пропагандою проти томосу зі сторони Московського патріархату, викликає здивування і глибоке несприйняття в церкві та суспільстві", – йдеться в заяві.
В ПЦУ нагадують, що Філарет сам скликав об’єднавчий собор і голосував за його рішення.
"Персональна відмова когось з учасників через кілька місяців після події визнавати рішення собору, оголошення їх "ситуативними", тобто нібито зробленими зі свідомим наміром ввести когось в оману — не можуть відмінити чи зупинити чинність цих рішень", – йдеться також у заяві.
Від імені митрополита Київського і всієї України Епіфанія, ПЦУ закликає всіх ієрархів, духовенство і вірян, хто бажає блага для церкви і України, не брати жодної участі у заходах і діях, які руйнують єдність помісної УПЦ.
Читайте також: Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній
Нагадаємо:
- Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де планує офіційно вімовитися від постанови об’єднавчого собору 15 грудня 2019 року.
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
- Навесні Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної помісної православної української церкви президент Петро Порошенко вмовив його зняти свою кандидатуру на предстоятеля, але пообіцяв негласне керівництво.
- Філарет заявив, що домовленості порушено та почав критикувати дії Епіфанія.
- Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
- Після того помісна Православна церква України опублікувала фрагмент відеозапису собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація Української православної церкви Київського патріархату.
- Представники української інтелігенції закликали Філарета не піддаватися кремлівському впливу і не шкодити ПЦУ.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua