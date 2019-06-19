"Необратимые возрастные изменения": в ПЦУ дали оценку поведению Филарета

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря считает, что почетный патриарх ПЦУ Филарет выступает за сохранение УПЦ КП по причине "необратимых возрастных изменений".

Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".

"В первую очередь я для себя нахожу одно логическое объяснение, которое вписывается в то, что я видел. Это необратимые возрастные изменения. Патриарх настолько привык к определенному течению событий, настолько привык к своей исключительной ответственности за то, что происходит с церковью, как человек такого уже почтенного старшего возраста, ему уже 91 год, он не воспринял новую реальность", - сказал он.

"Он считает, что несправедливо был не допущен к тому, чтобы быть кандидатом на предстоятеля Единой церкви. Но такое условие было Вселенского патриарха. Потому Томос выдавал Вселенский патриарх Варфоломей и соответственно его условие было, чтобы руководители церквей, которые возглавляли их к объединительному Собору, не выдвигали своих кандидатур", - добавил Зоря.

По его словам, патриарх Филарет раньше на это согласился, а сейчас передумал.

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Напомним: