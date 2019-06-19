"Необратимые возрастные изменения": в ПЦУ дали оценку поведению Филарета
Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря считает, что почетный патриарх ПЦУ Филарет выступает за сохранение УПЦ КП по причине "необратимых возрастных изменений".
Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".
"В первую очередь я для себя нахожу одно логическое объяснение, которое вписывается в то, что я видел. Это необратимые возрастные изменения. Патриарх настолько привык к определенному течению событий, настолько привык к своей исключительной ответственности за то, что происходит с церковью, как человек такого уже почтенного старшего возраста, ему уже 91 год, он не воспринял новую реальность", - сказал он.
"Он считает, что несправедливо был не допущен к тому, чтобы быть кандидатом на предстоятеля Единой церкви. Но такое условие было Вселенского патриарха. Потому Томос выдавал Вселенский патриарх Варфоломей и соответственно его условие было, чтобы руководители церквей, которые возглавляли их к объединительному Собору, не выдвигали своих кандидатур", - добавил Зоря.
По его словам, патриарх Филарет раньше на это согласился, а сейчас передумал.
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Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединилисьв единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- Весной Филарет стал утверждать, что при переговорах о создании Единой поместной православной украинской церкви президент Петр Порошенко уговорил его снять свою кандидатуру на предстоятеля, но пообещал негласное руководство.
- Сейчас Филарет говорит, что договоренности нарушены и критикует действия Епифания.
- Филареттакже заявлял, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
- После этого поместная Православная церковь Украины опубликовала фрагмент видеозаписисобора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.
- 11 июня почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что 20 июня созывает соборликвидированного Киевского патриархата, где официально не признает автокефалии Украинской православной церкви.
- По словам Филарета, 15 декабря "Собора поместного Киевского патриархата не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора". На "соборе" 20 июня это постановление планируют "отбросить".
- В Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) заявили, что проведение собора ликвидированного Киевского патриархата будет означать церковное разделениесо всеми каноническими и юридическими последствиями.