Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще 11 політв’язнів Кремля отримають стипендії імені Лук'яненка

Середа, 19 червня 2019, 18:01

Ще 11 українцям, яких Росія незаконно утримує в неволі за їхню громадсько-політичну позицію, виплатять стипендію імені Левка Лук’яненка.

Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив 19 червня, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Стипендія у розмірі 3-х прожиткових мінімумів виплачуватиметься протягом усього строку незаконного утримання, а також рік після звільнення.

Розроблений МТОТ і затверджений урядом проект указу президента про призначення стипендій буде передано президенту Володимиру Зеленському.

Після остаточного рішення МТОТ забезпечить необхідні виплати.

Міністр із питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш сказав: "Рішенням про підтримку ініціативи МТОТ щодо виплати стипендій бранцям Кремля Уряд вкотре демонструє, що Україна – правова держава і піклується про своїх громадян, де б вони не знаходились".

Відзначається, що це вже вдруге уряд схвалює проект указу президента щодо отримання державних стипендій імені Левка Лук’яненка, запроваджених 7 грудня 2018 року Петром Порошенком.

17 травня 2019 року такі стипендії президент Порошенко призначив 6-м українцям: Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову й Роману Сущенку – на весь період затримання і ще на рік після звільнення; Ільмі Умерову й Ахтему Чийгозу – на 1 рік.

МТОТ уже розпочало здійснення виплат цим особам.

Теми: політв'язнігрошіКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: