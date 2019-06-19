Ще 11 політв’язнів Кремля отримають стипендії імені Лук'яненка

Ще 11 українцям, яких Росія незаконно утримує в неволі за їхню громадсько-політичну позицію, виплатять стипендію імені Левка Лук’яненка.

Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив 19 червня, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Стипендія у розмірі 3-х прожиткових мінімумів виплачуватиметься протягом усього строку незаконного утримання, а також рік після звільнення.

Розроблений МТОТ і затверджений урядом проект указу президента про призначення стипендій буде передано президенту Володимиру Зеленському.

Після остаточного рішення МТОТ забезпечить необхідні виплати.

Міністр із питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш сказав: "Рішенням про підтримку ініціативи МТОТ щодо виплати стипендій бранцям Кремля Уряд вкотре демонструє, що Україна – правова держава і піклується про своїх громадян, де б вони не знаходились".

Відзначається, що це вже вдруге уряд схвалює проект указу президента щодо отримання державних стипендій імені Левка Лук’яненка, запроваджених 7 грудня 2018 року Петром Порошенком.

17 травня 2019 року такі стипендії президент Порошенко призначив 6-м українцям: Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову й Роману Сущенку – на весь період затримання і ще на рік після звільнення; Ільмі Умерову й Ахтему Чийгозу – на 1 рік.

МТОТ уже розпочало здійснення виплат цим особам.