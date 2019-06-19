Еще 11 политзаключенных Кремля получат стипендии имени Лукьяненко

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Среда, 19 июня 2019, 18:01

Еще 11 украинцам, которых Россия незаконно удерживает в неволе за их общественно-политическую позицию, выплатят стипендию имени Левка Лукьяненко.

Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял 19 июня, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Стипендия в размере 3-х прожиточных минимумов будет выплачиваться в течение всего срока незаконного удержания, а также год после освобождения.

Разработанный МТОТ и утвержденный правительством проект указа президента о назначении стипендий будет передан президенту Владимиру Зеленскому.

После окончательного решения МТОТ обеспечит необходимые выплаты.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш сказал: "Решением о поддержке инициативы МТОТ по выплате стипендий пленникам Кремля правительство в очередной раз демонстрирует, что Украина – правовое государство и заботится о своих гражданах, где бы они ни находились".

Отмечается, что это уже второй раз правительство поддерживает проект указа президента о получении государственных стипендий имени Левка Лукьяненко, введенных 7 декабря 2018 года Петром Порошенко.

17 мая 2019 года такие стипендии президент Порошенко назначил 6-м украинцам: Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову и Роману Сущенко – на весь период задержания и еще на год после освобождения; Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу – на 1 год.

МТОТ уже начало осуществления выплаты этим людям.

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Темы: политзаключенные деньги Кабинет министров


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