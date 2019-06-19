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Кучма назвав умову, за якої можливе скасування "блокади ОРДЛО"

Середа, 19 червня 2019, 18:18
Кучма назвав умову, за якої можливе скасування блокади ОРДЛО

Рада національної безпеки і оборони може переглянути торгівельні обмеження по відношенню до ОРДЛО тільки після повернення українських активів в українське правове поле.

Таку заяву другого президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми оприлюднила у Facebook його прес-секретар Дарка Оліфер.

"Вся наша робота має бути дорогою з двостороннім рухом, всі процеси повинні відбуватися виключно на засадах обопільності. Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йтися про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгівельних обмежень по відношенню до ОРДЛО", навела вона слова Кучми.

"Для істотного прогресу у роботі ТКГ потрібна політична воля лідерів країн Нормандської четвірки. Така зустріч могла б дати сутнісний імпульс для прогресу за всіма напрямками реалізації Мінських угод", - додала Оліфер.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялось, що Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
  • Він також заявляв, що Донбас не знаходиться в економічній блокаді, є лише затверджене РНБО тимчасове обмеження на переміщення товарів.

Українська правда

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Теми: КучмаДонбас
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