Кучма: Немає ніякої економічної блокади Донбасу

Донбас не знаходиться в економічній блокаді, є лише затверджене РНБО тимчасове обмеження на переміщення товарів.

Про це на брифінгу в четвер 6 червня заявив Леонід Кучма, представник України в Тристоронній контактній групі з питань урегулювання ситуації на Донбасі.

"Немає ніякої економічної блокади. Почитайте рішення Ради національної безпеки і оборони і потім указ Порошенко. Це тимчасова заборона на переміщення вантажів через лінію зіткнення. Яка це блокада? Ми добре знаємо, що сотні, тисячі людей перетинають контрольні пункти. 50 кілограмів кожному дозволяється нести з собою", - пояснив Кучма.

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