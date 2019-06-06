Кучма: Немає ніякої економічної блокади Донбасу
Четвер, 6 червня 2019, 17:14
Донбас не знаходиться в економічній блокаді, є лише затверджене РНБО тимчасове обмеження на переміщення товарів.
Про це на брифінгу в четвер 6 червня заявив Леонід Кучма, представник України в Тристоронній контактній групі з питань урегулювання ситуації на Донбасі.
"Немає ніякої економічної блокади. Почитайте рішення Ради національної безпеки і оборони і потім указ Порошенко. Це тимчасова заборона на переміщення вантажів через лінію зіткнення. Яка це блокада? Ми добре знаємо, що сотні, тисячі людей перетинають контрольні пункти. 50 кілограмів кожному дозволяється нести з собою", - пояснив Кучма.
Нагадаємо:
- ТКГ на наступному засіданні в Мінську обговорить пропозицію Кучми зняти економічну блокаду з окупованих територій Донецької і Луганської областей.
- На думку екс-президента Петра Порошенка, "українська сторона стане на коліна", якщо зніме блокаду з окупованих територій.
- Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що зняття блокади з ОРДЛО підпадає під статтю про фінансування тероризму.
Українська правда