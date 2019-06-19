Кучма назвал условие, при котором возможна отмена "блокады ОРДЛО"

Совет национальной безопасности и обороны может пересмотреть торговые ограничения в отношении ОРДЛО только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле.

Такое заявление второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы обнародовала в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле может идти о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", - привела она слова Кучмы.

"Для существенного прогресса в работе ТКГ нужна политическая воля лидеров стран Нормандской четверки. Такая встреча могла бы дать сущностный импульс для прогресса по всем направлениям реализации Минских соглашений", - добавила Олифер.

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