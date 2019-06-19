Кучма назвал условие, при котором возможна отмена "блокады ОРДЛО"
Совет национальной безопасности и обороны может пересмотреть торговые ограничения в отношении ОРДЛО только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле.
Такое заявление второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы обнародовала в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.
"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле может идти о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", - привела она слова Кучмы.
"Для существенного прогресса в работе ТКГ нужна политическая воля лидеров стран Нормандской четверки. Такая встреча могла бы дать сущностный импульс для прогресса по всем направлениям реализации Минских соглашений", - добавила Олифер.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
- В интервью иностранным СМИ в марте 2019 тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе прежде всего "надо прекратить стрелять".
- По словам Кучмы, Донбасс не находится в экономической блокаде, есть только утвержденное СНБО временное ограничение на перемещение товаров.
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