Кучма назвал условие, при котором возможна отмена "блокады ОРДЛО"

1563 просмотра
Среда, 19 июня 2019, 18:18

Совет национальной безопасности и обороны может пересмотреть торговые ограничения в отношении ОРДЛО только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле.

Такое заявление второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы обнародовала в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле может идти о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", - привела она слова Кучмы.

"Для существенного прогресса в работе ТКГ нужна политическая воля лидеров стран Нормандской четверки. Такая встреча могла бы дать сущностный импульс для прогресса по всем направлениям реализации Минских соглашений", - добавила Олифер.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
  • В интервью иностранным СМИ в марте 2019 тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе прежде всего "надо прекратить стрелять".
  • По словам Кучмы, Донбасс не находится в экономической блокаде, есть только утвержденное СНБО временное ограничение на перемещение товаров.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кучма Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дела в отношении Минска: у Зеленского не понимают, чем руководствуется Луценко 10 июня 2019, 16:36
Отмена блокады ОРДЛО: в ОБСЕ заявили, что идея была не Кучмы 6 июня 2019, 18:40
Кучма: Нет никакой экономической блокады Донбасса 6 июня 2019, 17:14
Все новости
Главные новости
Задержание "блатных" на Бессарабке: ГБР разберется, кто виноват
СБУ оглоcила подозрение россиянам и украинцу, которые сбили самолет МН17
Кабмин одобрил увольнение еще трех глав ОГА
Полиция рассматривает версию убийства Тымчука
Все новости
Медицина

Что следует знать о вакцинации детей с хроническими заболеваниями

еда

Какой должна быть пища в течение жизни, чтобы на старости путешествовать

исследование

Многозадачность разрушает наш мозг

Поиск по сайту
Архив
Весь архів