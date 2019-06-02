Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє у неділю прокуратура Київщини.

"За процесуального керівництва прокуратури Київської області сьогодні, 02 червня, слідчим Державного бюро розслідувань двом поліцейським повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст.128 КК України, а саме в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб", - зазначили в прокуратурі.

Там повідомили, що вказані працівники патрульної поліції 31 травня поточного року в м. Переяслав-Хмельницький під час відпочинку вживали спиртні напої.

"В подальшому домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, які були розташовані в місці, де могли перебувати люди. Внаслідок здійснення пострілів поцілили в малолітнього хлопчика, який в цей час перебував на дитячому майданчику неподалік будинку, де розважались поліцейські", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокуратурою готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді "цілодобового домашнього арешту тримання під вартою" та відсторонення від займаних посад.

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