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Поранення дитини патрульними: прокуратура проситиме про домашній арешт

Неділя, 2 червня 2019, 20:55
Поранення дитини патрульними: прокуратура проситиме про домашній арешт

Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє у неділю прокуратура Київщини.

"За процесуального керівництва прокуратури Київської області сьогодні, 02 червня, слідчим Державного бюро розслідувань двом поліцейським повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ст.128 КК України, а саме в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб", - зазначили в прокуратурі.

Там повідомили, що вказані працівники патрульної поліції 31 травня поточного року в м. Переяслав-Хмельницький під час відпочинку вживали спиртні напої.

"В подальшому домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, які були розташовані в місці, де могли перебувати люди. Внаслідок здійснення пострілів поцілили в малолітнього хлопчика, який в цей час перебував на дитячому майданчику неподалік будинку, де розважались поліцейські", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокуратурою готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаних посад.

Нагадаємо:

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області 5-річному хлопчику.
  • В ніч на неділю голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що двоє підозрюваних поліцейських затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.
  • Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.

Українська правда

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Теми: поліціяпрокуратураКиївська область
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