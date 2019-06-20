Чубарову пропонували "ризиковане" місце в партії Порошенка

Голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову пропонували місце у списку партії екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність", проте Меджліс ухвалив інше рішення.

Про це розповів лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв в ефірі радіо "Крим.Реаліі" 19 червня.

"Нам здалося, що це (місце у списку "Європейської солідарності", – ред) на межі великого ризику і що за списком Смешка більш імовірно, що він пройде. Тим більше, він його бере в п'ятірку. Але, можливо, ми і помилилися", – сказав він.

"Поки що, як показують рейтинги, "Сила і честь" не переходить 5-відсотковий бар'єр. Будемо сподіватися, що все-таки пройде. Це буде велика втрата не лише для нас, але і для українського парламенту", – додав Джемілєв.

Раніше Чубаров повідомив, що став третім номером у списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка за її "чітку позицію по Криму".

"Крим.Реаліі" зазначає, що команда кримчан може посилитися в лавах української влади. Про намір боротися за мандати народних депутатів на парламентських виборах уже оголосили близько 10 політиків, чиновників і громадських діячів – вихідців із Криму.

За партійними списками до Верховної Ради балотуються 5 членів Меджлісу: лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз (партія Петра Порошенка "Європейська солідарність"), голова Меджлісу Рефат Чубаров (партія "Сила і честь" Ігоря Смешка), Гаяна Юксель (Партія зелених України), член Меджлісу кримськотатарського народу і Світового конгресу кримських татар Абмажит Сулейманов ("Народний Рух України").

На вибори також ідуть: журналістка і державний діяч кримськотатарського походження, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар (партія "Українська стратегія Гройсмана"), бізнесмен Андрій Сенченко ("Сила права"), громадський діяч і волонтер Наталя Лютикова ("Народний Рух України") .

Делегат Курултаю кримськотатарського народу Рустем Умеров, координатор ініціативи "КримSOS" Таміла Ташева і виконавчий директор фонду "ВостокSOS" Олександра Дворецька йдуть на вибори з партією "Голос" Святослава Вакарчука, а блогер та дизайнер Ліза Богуцька – з партією Володимира Зеленського "Слуга народу".