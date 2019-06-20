Чубарову предлагали "рискованное" место в партии Порошенко

Главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову предлагали место в списке партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", однако Меджлис принял другое решение.

Об этом рассказал лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в эфире радио "Крым.Реалии" 19 июня.

"Нам показалось, что это (место в списке "Европейской солидарности", – ред) на грани большого риска и что по списку Смешко более вероятно, что он пройдет. Тем более, он его берет в пятерку. Но, может быть, мы и ошиблись", – сказал он.

"Пока что, как показывают рейтинги, "Сила и честь" не переходит 5-процентный барьер. Будем надеяться, что все-таки пройдет. Это будет большая потеря не только для нас, но и для украинского парламента", – добавил Джемилев.

Ранее Чубаров сообщил, что стал третьим номером в списке партии "Сила и честь" Игоря Смешко за ее "четкую позицию по Крыму".

"Крым.Реалии" отмечает, что команда крымчан может усилиться в рядах украинской власти. О намерении бороться за мандаты народных депутатов на парламентских выборах уже объявили около 10 политиков, чиновников и общественников – выходцев из Крыма.

По партийным спискам в Верховную Раду баллотируются 5 членов Меджлиса: лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз (партия Петра Порошенко "Европейская солидарность"), глава Меджлиса Рефат Чубаров (партия "Сила и честь" Игоря Смешко), Гаяна Юксель (Партия зеленых Украины), член Меджлиса крымскотатарского народа и Всемирного конгресса крымских татар Абмажит Сулейманов ("Народный Рух Украины").

На выборы также идут: журналистка и государственный деятель крымскотатарского происхождения, первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппар (партия "Украинская стратегия Гройсмана"), бизнесмен Андрей Сенченко ("Сила права"), общественный деятель и волонтер Наталья Лютикова ("Народный Рух Украины").

Делегат Курултая крымскотатарского народа Рустем Умеров, координатор инициативы "КрымSOS" Тамила Ташева и исполнительный директор фонда "ВостокSOS" Александра Дворецкая идут на выборы с партией "Голос" Святослава Вакарчука, а блогер и дизайнер Лиза Богуцкая – с партией Владимира Зеленского "Слуга народа".