Чубаров розповів, з ким кримські татари йдуть на вибори
На дострокових парламентських виборах кримські татари будуть представлені у списках кількох політсил.
Про це повідомив лідер Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від БПП Рефат Чубаров, пише Інтерфакс-Україна.
За словами Чубарова, національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і він сам провели консультації з представниками шести політичних партій, частина з них вже внесла до своїх списків представників кримських татар.
"У списках партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка будуть представлені кримські татари - Мустафа Джемілєв і заступник глави Меджлісу і Ахтем Чійхоз. У списках партії "Українська стратегія", яку очолює прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, - перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джаппарова. У партії "Голос", яку очолив Святослав Вакарчук - буде два представники кримських татар. На третій позиції у списках партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - Рефат Чубаров", - повідомив він.
Нагадаємо,
- Раніше Чубаров заявив, що представників кримських татар немає у списках "Опозиційної платформи", а в "Батьківщині" — немає кримських татар, але є представники Криму.
- Сам Чубаров іде до парламенту за списком партії "Сила і честь" Ігоря Смешка. У нинішньому складі Верховної ради Чубаров входить до фракції БПП.
- Дострокові вибори у Верховну Раду призначено на 21 липня.