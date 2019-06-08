Чубаров розповів, з ким кримські татари йдуть на вибори

На дострокових парламентських виборах кримські татари будуть представлені у списках кількох політсил.

Про це повідомив лідер Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від БПП Рефат Чубаров, пише Інтерфакс-Україна.

За словами Чубарова, національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і він сам провели консультації з представниками шести політичних партій, частина з них вже внесла до своїх списків представників кримських татар.

"У списках партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка будуть представлені кримські татари - Мустафа Джемілєв і заступник глави Меджлісу і Ахтем Чійхоз. У списках партії "Українська стратегія", яку очолює прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, - перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джаппарова. У партії "Голос", яку очолив Святослав Вакарчук - буде два представники кримських татар. На третій позиції у списках партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - Рефат Чубаров", - повідомив він.

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