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Чубаров розповів, з ким кримські татари йдуть на вибори

Субота, 8 червня 2019, 22:21
Чубаров розповів, з ким кримські татари йдуть на вибори

На дострокових парламентських виборах кримські татари будуть представлені у списках кількох політсил.

Про це повідомив лідер Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від БПП Рефат Чубаров, пише Інтерфакс-Україна.

За словами Чубарова, національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і він сам провели консультації з представниками шести політичних партій, частина з них вже внесла до своїх списків представників кримських татар.

"У списках партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка будуть представлені кримські татари - Мустафа Джемілєв і заступник глави Меджлісу і Ахтем Чійхоз. У списках партії "Українська стратегія", яку очолює прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, - перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джаппарова. У партії "Голос", яку очолив Святослав Вакарчук - буде два представники кримських татар. На третій позиції у списках партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - Рефат Чубаров", - повідомив він.

Нагадаємо, 

  • Раніше Чубаров заявив, що представників кримських татар немає у списках "Опозиційної платформи", а в "Батьківщині" — немає кримських татар, але є представники Криму. 
  • Сам Чубаров іде до парламенту за списком партії "Сила і честь" Ігоря Смешка. У нинішньому складі Верховної ради Чубаров входить до фракції БПП.
  • Дострокові вибори у Верховну Раду призначено на 21 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориВерховна Радакримські татариЧубаров
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