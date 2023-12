Фукс заявив, що став жертвою шахрайства з квитками на інавгурацію Трампа

Павло Фукс – бізнесмен, що працює в сфері нерухомості в Україні та Росії подав до суду американського міста Лос-Анджелес. Олігарх скаржиться, що став жертвою шахрайської схеми.

Про це повідомляють ЗМІ, з посиланням на документи суду, пише Голос Америки.

Він заявляє, що сплатив 200 000 доларів США за ВІП квиток на інавгурацію Трампа, але, зрештою, квиток не отримав, а був змушений дивитись трансляцію інавгурації з бару вашингтонського готелю.

Інавгураційний комітет у США не має права продавати квитки іноземцям, однак, іноземці часто беруть участь в події в якості запрошених гостей американських політиків.

В судових документах Фукс твердить, що очікував, що на інавгурацію він прибуде в машині тогочасного конгресмена Дейни Рорабахера, але він був змушений "йти під дощем, з надією подивитись інавгурацію".

Хоча Фукс не потрапив на інавгурацію, він мав нагоду відвідати одну з вечірок, присвячених інавгурації, пише журналіст The New York Times у соцмережах.

"Він та його гість (український парламентар, раніше пов'язаний з проросійською партією Віктора Януковича) відвідав вечірку "TrumpDC, спонсовану РАС Кевіна Маккарті", - пише журналіст.

Фукс заявляє, що сплатив 200 000 доларів США впливовій особі в Республіканській партії США, Юрію Ванетику, який, за заявою Фукса, надурив його.

Фукс вимагає від Ванетика відшкодувати кошти а також компенсувати шкоду.

Ванетик заперечив звинувачення, висунуті у позові. В коментарі виданню TPM, Ванетик сказав, що подасть зустрічний позов проти Фукса.

While PAVEL FUKS did not get access to TRUMP at the inauguration, he & his guest (a Ukrainian parliamentarian previously affiliated with VIKTOR YANUKOVYCH's Russia-aligned party) did attend a party at @TrumpDC sponsored by KEVIN McCARTHY's PAC.



They posed for a photo together. pic.twitter.com/GArIPNecIP