Фукс заявив, що став жертвою шахрайства з квитками на інавгурацію Трампа

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Четвер, 20 червня 2019, 03:59

Павло Фукс – бізнесмен, що працює в сфері нерухомості в Україні та Росії подав до суду американського міста Лос-Анджелес. Олігарх скаржиться, що став жертвою шахрайської схеми.

Про це повідомляють ЗМІ, з посиланням на документи суду, пише Голос Америки.

Він заявляє, що сплатив 200 000 доларів США за ВІП квиток на інавгурацію Трампа, але, зрештою, квиток не отримав, а був змушений дивитись трансляцію інавгурації з бару вашингтонського готелю.

Інавгураційний комітет у США не має права продавати квитки іноземцям, однак, іноземці часто беруть участь в події в якості запрошених гостей американських політиків.

В судових документах Фукс твердить, що очікував, що на інавгурацію він прибуде в машині тогочасного конгресмена Дейни Рорабахера, але він був змушений "йти під дощем, з надією подивитись інавгурацію".

Хоча Фукс не потрапив на інавгурацію, він мав нагоду відвідати одну з вечірок, присвячених інавгурації, пише журналіст The New York Times у соцмережах.

"Він та його гість (український парламентар, раніше пов'язаний з проросійською партією Віктора Януковича) відвідав вечірку "TrumpDC, спонсовану РАС Кевіна Маккарті", - пише журналіст.

Фукс заявляє, що сплатив 200 000 доларів США впливовій особі в Республіканській партії США, Юрію Ванетику, який, за заявою Фукса, надурив його.

Фукс вимагає від Ванетика відшкодувати кошти а також компенсувати шкоду.

Ванетик заперечив звинувачення, висунуті у позові. В коментарі виданню TPM, Ванетик сказав, що подасть зустрічний позов проти Фукса.

Фуксу буде складно свідчити у справі, адже, як заявляється в судових документах, американську візу Фукса "було скасовано і проти нього було запроваджено п'ятирічну заборону на в'їзд", пишуть ЗМІ.

Американські прокурори досліджують те, як проросійські українські політики отримали запрошення на урочиcтості з нагоди інавгурації президента Трампа, що відбулись в січні 2017.

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Теми: США Трамп олігархи


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