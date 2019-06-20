Фукс заявил, что стал жертвой мошенничества с билетами на инаугурацию Трампа

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Четверг, 20 июня 2019, 03:59

Павел Фукс - бизнесмен, работающий в сфере недвижимости в Украине и России подал в суд американского города Лос-Анджелес. Олигарх жалуется, что стал жертвой мошеннической схемы.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на документы суда, пишет Голос Америки.

Он заявляет, что заплатил 200 000 долларов США за ВИП билет на инаугурацию Трампа, но, в конце концов, билет не получил, а был вынужден смотреть трансляцию инаугурации из бара вашингтонского отеля.

Инаугурационный комитет в США не имеет права продавать билеты иностранцам, однако, иностранцы часто принимают участие в событиях в качестве приглашенных гостей американских политиков.

В судебных документах Фукс утверждает, что ожидал, что на инаугурацию он прибудет в машине тогдашнего конгрессмена Дэйны Рорабахера, но он был вынужден "идти под дождем, с надеждой посмотреть инаугурацию".

Хотя Фукс не попал на инаугурацию, он имел возможность посетить одну из вечеринок, посвященных инаугурации, пишет журналист The New York Times в соцсетях.

"Он и его гость (украинский парламентарий, ранее связанный с пророссийской партией Виктора Януковича) посетил вечеринку" TrumpDC, спонсируемую РАС Кевина Маккарти", - пишет журналист.

Фукс заявляет, что заплатил 200 000 долларов США влиятельному лицу в Республиканской партии США, Юрию Ванетику, который, по заявлению Фукса, обманул его.

Фукс требует от Ванетика возместить средства а также компенсировать ущерб.

Ванетик опроверг обвинения, выдвинутые в иске. В комментарии изданию TPM, Ванетик сказал, что подаст встречный иск против Фукса.

Фуксу будет сложно свидетельствовать по делу, ведь, как заявляется в судебных документах, американская виза Фукса "была отменена и против него был введен пятилетний запрет на въезд", пишут СМИ.

Американские прокуроры изучают, как пророссийские украинские политики получили приглашение на торжества по случаю инаугурации президента Трампа, которые состоялись в январе 2017.

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Темы: США Трамп олигархи


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