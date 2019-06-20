Війна на сході: 24 обстріли за добу, є втрати

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Четвер, 20 червня 2019, 08:21

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. Один боєць ООС загинув, двоє постраждали.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- район населеного пункту Новотроїцьке – з гранатометів різних систем;
- двічі Лебединське – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Мар’їнка – зі стрілецької зброї;
- два рази Піски – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- чотири рази околиці Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- Павлопіль – з автоматичних гранатометів;
- двічі Богданівка - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- околиці Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 10 разів:

- район населеного пункту Новозванівка– з автоматичних гранатометі;
- поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів;
- Зайцеве – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- Попасна – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;
- двічі Кримське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- Світлодарськ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- два рази район населеного пункту Новотошківське – з гранатометів різних систем, великокаліберних - кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Південного - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

За минулу добу один український захисник загинув, один отримав поранення та ще один - бойове травмування. Військові зазначили, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 19 червня одного окупанта знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби, 20 червня, ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Павлопіль з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил на околиці Луганського з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За поточну добу один український військовослужбовець отримав поранення.

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Теми: ООС бойові дії


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