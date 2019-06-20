Война на востоке: 24 обстрелы в сутки, есть потери
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Один боец ООС погиб, двое пострадали.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- район населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем;
- дважды Лебединский - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Марьинка - из стрелкового оружия;
- два раза Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- четыре раза окраины Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- Павлополь - из автоматических гранатометов;
- дважды Богдановка - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- окрестности Гнутовог - из ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 10 раз:
- район населенного пункта Новозвановка- из автоматическим гранатометом;
- вблизи Луганского - из автоматических гранатометов;
- Зайцево - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- Попасная - гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
- дважды Крымское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Светлодарск - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- два раза район населенного пункта Новотошковское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных - пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Южного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
За минувшие сутки один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один - боевое травмирования. Военные отметили, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.
По данным разведки 19 июня один оккупант уничтожен и один ранен.
С начала текущих суток, 20 июня, враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Павлополь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил в окрестностях Луганского из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки один украинский военнослужащий получил ранения.