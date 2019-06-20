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Разумков заявив про можливість об'єднання "Слуги народу" і "Голосу"

Четвер, 20 червня 2019, 10:40
Разумков заявив про можливість об'єднання Слуги народу і Голосу

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков теоретично не виключає об'єднання політсили з партією "Голос" Святослава Вакарчука.

Про це він сказав у ході прямої лінії, відповідаючи на питання про те, що об'єднання з партією "Голос" - це утопія, передає "Інтерфакс-Україна".

"Питання ж ні з ким ти будеш об'єднуватися, питання - навіщо ти будеш об'єднуватися. Якщо ті завдання і цілі, які вони будуть ставити перед собою, співпадуть з ціннісними базисами партії "Слуга народу", то, теоретично, об'єднання можливе", - заявив Разумков.

Крім того на питання, чи планується об'єднання з тими, хто вже був депутатом, він зазначив, що поки не може відповісти.

"Я б хотів побачити, за кого проголосує українське суспільство, і з тими, за кого люди проголосують, нам буде по шляху", - додав очільник партії.

Нагадємо:

  • Згідно з останніми даними опитувань соціологічної групи "Рейтинг", за "Слугу народу" готові проголосувати 47,1% українців, які визначилися з вибором.
  • Разом з тим партія "Голос" вже піднялася на третє місце у симпатіях виборців, за неї готові віддати свої голоси 8,1% респондентів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуГолос
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