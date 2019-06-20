Разумков заявил о возможности объединения "Слуги народа" и "Голоса"

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Четверг, 20 июня 2019, 10:40

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков теоретически не исключает объединения политсилы с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

Об этом он сказал в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о том, что объединение с партией "Голос" - это утопия, передает "Интерфакс-Украина".

"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос - зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно", - заявил Разумков.

Кроме того, на вопрос, планируется ли объединение с теми, кто уже был депутатом, он отметил, что пока не может ответить.

"Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути", - добавил глава партии.

Напоминаем:

  • Согласно последним данным опросов социологической группы "Рейтинг", за "Слугу народа" готовы проголосовать 47,1% украинцев, которые определились с выбором.
  • Вместе с тем партия "Голос" уже поднялась на третье место в симпатиях избирателей, за нее готовы отдать свои голоса 8,1% респондентов.

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Темы: Слуга народа Голос


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