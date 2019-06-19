Нове опитування: "Голос" Вакарчука уже перегнав "ЄС" Порошенка
Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі, то до парламенту мали б шанс пройти 5 партій на чолі зі "Слугою народу".
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 8 по 12 червня.
За "Слугу народу" готові проголосувати 47,1% тих, хто має намір голосувати та визначився з симпатіями.
Також, згідно з опитування, долають прохідний бар’єр "Опозиційна платформа – За життя" (11,1%), партія "Голос" (8,1%), "Батьківщина" (7,3%) та на межі "Європейська Солідарність" (5,0%).
З урахуванням похибки, має шанс пройти у наступну Раду і партія екс-керівника СБУ Ігоря Смешка "Сила і честь" (4,1%).
Інші партії бар'єр у 5% не долають.
При цьому 26,8% опитаних відзначили, що ще не визначилися із партією або не підуть голосувати.
Опитування проводилося з 8 по 12 червня серед 2000 респондентів старших від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
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Нагадаємо:
- У попередньому опитуванні "Рейтингу" з 6 по 9 червня йшлося про те, що "Голос" набирає 6,4% голосів, а "Євросолідарність" - 7,9%.
- За даними попереднього опитування "Соціального моніторингу" до парламенту можуть пройти партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос", який набирав 5,3% підтримки.
- За дослідженням центру соратника Порошенка "Социс" партія "Євросолідарність" набирала 9,5% підтримки і була на другому місці після "Слуги народу", а "Голос" - 4,9% голосів.
- Опитування КМІС до 7 червня також свідчить про те, що у Раду проходять п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".
- Вибори народних депутатів заплановані на 21 липня.
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