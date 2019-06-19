Нове опитування: "Голос" Вакарчука уже перегнав "ЄС" Порошенка

Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі, то до парламенту мали б шанс пройти 5 партій на чолі зі "Слугою народу".

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 8 по 12 червня.

За "Слугу народу" готові проголосувати 47,1% тих, хто має намір голосувати та визначився з симпатіями.

Також, згідно з опитування, долають прохідний бар’єр "Опозиційна платформа – За життя" (11,1%), партія "Голос" (8,1%), "Батьківщина" (7,3%) та на межі "Європейська Солідарність" (5,0%).

З урахуванням похибки, має шанс пройти у наступну Раду і партія екс-керівника СБУ Ігоря Смешка "Сила і честь" (4,1%).

Інші партії бар'єр у 5% не долають.

При цьому 26,8% опитаних відзначили, що ще не визначилися із партією або не підуть голосувати.

Опитування проводилося з 8 по 12 червня серед 2000 респондентів старших від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

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