У Києві збираються на "собор Філарета"
У Володимирському соборі готується так званий помісний "собор Української православної церкви Київського патріархату".
Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.
У приміщенні храму рядами встановлені стільці, які поступово заповнюють священики та миряни.
Скільки точно архієреїв прибуло на "собор", наразі точно не відомо. Попередньо є інформація, що присутній митрополит Білгородський Іоасаф (живе і служить у Росії, має паспорт РФ - ред).
Більшість із архієреїв колишньої УПЦ КП, яка на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року влилась у ПЦУ, проігнорували заклики патріарха Філарета. Наразі на "соборі" немає жодного українського архієрея.
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Нагадаємо:
- Колишній предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет останнім часом почав конфліктувати із предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.
- За словами Філарета, обрання Епіфанія стало можливим, бо Філарету було обіцяно збереження влади у Церкві. Однак цю "обіцянку" порушили.
- Через це Філарет останнім часом виступав з критикою керівництва ПЦУ, Константинополя та навіть томосу про автокефалію.
- На 20 червня він скликав "помісний собор", який має відновити існування УПЦ КП.
- У той же час у керівництві ПЦУ заявляють, що Філарет не має права скликати жодний собор, а зібрання у Володимирському соборі буде неканонічним і означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.
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