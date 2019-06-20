У Києві збираються на "собор Філарета"

У Володимирському соборі готується так званий помісний "собор Української православної церкви Київського патріархату".

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

У приміщенні храму рядами встановлені стільці, які поступово заповнюють священики та миряни.

Фото Романа Романюка, УП

Скільки точно архієреїв прибуло на "собор", наразі точно не відомо. Попередньо є інформація, що присутній митрополит Білгородський Іоасаф (живе і служить у Росії, має паспорт РФ - ред).

Фото Романа Романюка, УП

Більшість із архієреїв колишньої УПЦ КП, яка на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року влилась у ПЦУ, проігнорували заклики патріарха Філарета. Наразі на "соборі" немає жодного українського архієрея.

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