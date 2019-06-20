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У Києві збираються на "собор Філарета"

Четвер, 20 червня 2019, 11:17

У Володимирському соборі готується так званий помісний "собор Української православної церкви Київського патріархату".

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

У приміщенні храму рядами встановлені стільці, які поступово заповнюють священики та миряни. 

 
Фото Романа Романюка, УП

Скільки точно архієреїв прибуло на "собор", наразі точно не відомо. Попередньо є інформація, що присутній митрополит Білгородський Іоасаф (живе і служить у Росії, має паспорт РФ - ред). 

 
Фото Романа Романюка, УП

Більшість із архієреїв колишньої УПЦ КП, яка на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року влилась у ПЦУ, проігнорували заклики патріарха Філарета. Наразі на "соборі" немає жодного українського архієрея.

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Нагадаємо:

  • Колишній предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет останнім часом почав конфліктувати із предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.
  • За словами Філарета, обрання Епіфанія стало можливим, бо Філарету було обіцяно збереження влади у Церкві. Однак цю "обіцянку" порушили.
  • Через це Філарет останнім часом виступав з критикою керівництва ПЦУ, Константинополя та навіть томосу про автокефалію.
  • На 20 червня він скликав "помісний собор", який має відновити існування УПЦ КП.
  • У той же час у керівництві ПЦУ заявляють, що Філарет не має права скликати жодний собор, а зібрання у Володимирському соборі буде неканонічним і означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.

Роман Романюк, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваФіларет
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