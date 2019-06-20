В Киеве собираются на "собор Филарета"

Во Владимирском соборе готовится так называемый "поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата".

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

В помещении храма рядами установлены стулья, которые постепенно заполняют священники и миряне.

Фото Романа Романюка, УП

Сколько точно архиереев прибыло на "собор", пока точно не известно. Предварительно есть информация, что присутствует митрополит Белгородский Иоасаф.

Фото Романа Романюка, УП

Большинство из архиереев бывшей УПЦ КП, которая на объединительном соборе 15 декабря 2018 года влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета. Сейчас на соборе нет ни одного украинского архиерея.

Напомним: