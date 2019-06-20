В Киеве собираются на "собор Филарета"
Во Владимирском соборе готовится так называемый "поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата".
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.
В помещении храма рядами установлены стулья, которые постепенно заполняют священники и миряне.
Сколько точно архиереев прибыло на "собор", пока точно не известно. Предварительно есть информация, что присутствует митрополит Белгородский Иоасаф (живет и служит в России, имеет паспорт РФ - ред).
Большинство из архиереев бывшей УПЦ КП, которая на объединительном соборе 15 декабря 2018 года влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета. Сейчас на соборе нет ни одного украинского архиерея.
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Напомним:
- Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет в последнее время начал конфликтовать с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.
- По словам Филарета, избрание Епифания стало возможным, потому Филарету было обещано сохранение власти в Церкви. Однако это "обещание" нарушили.
- Поэтому Филарет последнее время выступал с критикой руководства ПЦУ, Константинополя и даже томоса об автокефалии.
- На 20 июня он созвал "поместный собор", который должен восстановить существование УПЦ КП.
- В то же время в руководстве ПЦУ заявляют, что Филарет не имеет права созывать никакой собор, а собрание во Владимирском соборе будет неканоническим и будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.