В Киеве собираются на "собор Филарета"

Во Владимирском соборе готовится так называемый "поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата".

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

В помещении храма рядами установлены стулья, которые постепенно заполняют священники и миряне.

Фото Романа Романюка, УП

Сколько точно архиереев прибыло на "собор", пока точно не известно. Предварительно есть информация, что присутствует митрополит Белгородский Иоасаф (живет и служит в России, имеет паспорт РФ - ред).

Фото Романа Романюка, УП

Большинство из архиереев бывшей УПЦ КП, которая на объединительном соборе 15 декабря 2018 года влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета. Сейчас на соборе нет ни одного украинского архиерея.

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Напомним: