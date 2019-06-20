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Екс-капітан "Шахтаря" повертається в клуб

Четвер, 20 червня 2019, 12:05

Екс-капітан футбольного клубу "Шахтар" Даріо Срна завершив виступи в італійському "Кальярі" і повертається до своєї колишньої команди, де приєднається до тренерського штабу Луїша Каштру.

Про це 20 червня повідомляється на сайті "гірників".

Футболіст провів у складі ФК "Шахтар" 15 років, понад 10 років він був капітаном команди.

 
Даріо Срна

Під його керівництвом команда виграла кубок УЄФА в сезоні-2008/9.

За роки в клубі Срна провів 536 матчів і забив 49 голів. Всього в його активі 26 трофеїв з "Шахтарем": кубок УЄФА, 10 чемпіонських, 7 кубків і 8 суперкубків України.

Сам гравець ще торік заявив, що його серце належить "Шахтарю".

Нагадаємо:

  • 22 червня 2018 року Срна покинув футбольний клуб і перейшов грати за італійську команду "Кальярі".
  • Відзначимо, що Срна підписав контракт з італійським ФК "Кальярі" на один рік.

Українська правда

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Теми: футбол
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