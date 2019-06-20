Екс-капітан "Шахтаря" повертається в клуб
Четвер, 20 червня 2019, 12:05
Екс-капітан футбольного клубу "Шахтар" Даріо Срна завершив виступи в італійському "Кальярі" і повертається до своєї колишньої команди, де приєднається до тренерського штабу Луїша Каштру.
Про це 20 червня повідомляється на сайті "гірників".
Футболіст провів у складі ФК "Шахтар" 15 років, понад 10 років він був капітаном команди.
Під його керівництвом команда виграла кубок УЄФА в сезоні-2008/9.
За роки в клубі Срна провів 536 матчів і забив 49 голів. Всього в його активі 26 трофеїв з "Шахтарем": кубок УЄФА, 10 чемпіонських, 7 кубків і 8 суперкубків України.
Сам гравець ще торік заявив, що його серце належить "Шахтарю".
Нагадаємо:
- 22 червня 2018 року Срна покинув футбольний клуб і перейшов грати за італійську команду "Кальярі".
- Відзначимо, що Срна підписав контракт з італійським ФК "Кальярі" на один рік.
Українська правда