Екс-капітан "Шахтаря" повертається в клуб

Екс-капітан футбольного клубу "Шахтар" Даріо Срна завершив виступи в італійському "Кальярі" і повертається до своєї колишньої команди, де приєднається до тренерського штабу Луїша Каштру.

Про це 20 червня повідомляється на сайті "гірників".

Футболіст провів у складі ФК "Шахтар" 15 років, понад 10 років він був капітаном команди.

Даріо Срна

Під його керівництвом команда виграла кубок УЄФА в сезоні-2008/9.

За роки в клубі Срна провів 536 матчів і забив 49 голів. Всього в його активі 26 трофеїв з "Шахтарем": кубок УЄФА, 10 чемпіонських, 7 кубків і 8 суперкубків України.

Сам гравець ще торік заявив, що його серце належить "Шахтарю".

Нагадаємо: