Экс-капитан "Шахтера" возвращается в клуб

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Четверг, 20 июня 2019, 12:05

Экс-капитан футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и возвращается в Украину, где присоединится к тренерскому штабу Луиша Каштру.

Об этом 20 июня сообщается на сайте "горняков".

Футболист провел в составе ФК "Шахтер" 15 лет, более 10 лет он был капитаном команды.

 
Дарио Срна

Под его руководством команда выиграла кубок УЕФА в сезоне-2008/9.

За годы в клубе Срна провел 536 матчей и забил 49 голов. Всего в его активе 26 трофеев с "Шахтером" Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Сам игрок в прошлом году заявил, что его сердце принадлежит "Шахтеру".

Напомним:

  • 22 июня 2018 года Срна покинул футбольный клуб и перешел играть за итальянскую команду "Кальяри".
  • Отметим, что Срна подписал контракт с итальянским ФК "Кальяри" на один год.

Украинская правда

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Темы: футбол


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