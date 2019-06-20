Экс-капитан "Шахтера" возвращается в клуб
Четверг, 20 июня 2019, 12:05
Экс-капитан футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и возвращается в Украину, где присоединится к тренерскому штабу Луиша Каштру.
Об этом 20 июня сообщается на сайте "горняков".
Футболист провел в составе ФК "Шахтер" 15 лет, более 10 лет он был капитаном команды.
Под его руководством команда выиграла кубок УЕФА в сезоне-2008/9.
За годы в клубе Срна провел 536 матчей и забил 49 голов. Всего в его активе 26 трофеев с "Шахтером" Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.
Сам игрок в прошлом году заявил, что его сердце принадлежит "Шахтеру".
Напомним:
- 22 июня 2018 года Срна покинул футбольный клуб и перешел играть за итальянскую команду "Кальяри".
- Отметим, что Срна подписал контракт с итальянским ФК "Кальяри" на один год.
Украинская правда