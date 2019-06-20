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Вибори в Раду: соціологи показали ще одне опитування

Четвер, 20 червня 2019, 12:35
Вибори в Раду: соціологи показали ще одне опитування

В рейтингу електоральних симпатій серед політичних сил лідируючу позицію продовжує займати партія "Слуга народу", яку планують підтримати 49,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Такі дані соціологічного опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім.Яременко і центром "Соціальний моніторинг" 7-10 червня, оприлюднено в четвер.

Згідно з дослідженням, прохідний бар’єр також долають "Опозиційна платформа – За життя" (10,3%), "Батьківщина" (9,0%), "Європейська Солідарність" (8,7%), партія "Голос" (5,9%).

 
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Наближаються до 5%  "Громадянська позиція" та "Сила та честь" (по 4%).

Соціологи зазначають, що методом особистого особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) опитали 2001 українця від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження: 2,3%.

Нагадаємо:

  • Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 8 по 12 червня демонстрували трохи інші цифри. "Слуга народу" має 47,1% електоральної підтримки, "Опозиційна платформа – За життя" 11,1%, партія "Голос" 8,1%, "Батьківщина" 7,3%, "Європейська Солідарність" 5,0%.

Українська правда

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Теми: соціологіяВерховна Радавибори
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