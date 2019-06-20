Выборы в Раду: социологи показали еще один опрос

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Четверг, 20 июня 2019, 12:35

В рейтинге электоральных симпатий среди политических сил лидирующую позицию продолжает занимать партия "Слуга народа", которую планируют поддержать 49,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Такие данные социологического опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований Яременко и центром "Социальный мониторинг" 7-10 июня, обнародованы в четверг.

Согласно исследованию, проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,3%), "Батькивщина" (9,0%), "Европейская Солидарность" (8,7%), партия "Голос" ( 5,9%).

 
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Приближаются к 5% "Гражданская позиция" и "Сила и честь" (по 4%).

Социологи отмечают, что методом личного личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 2001 украинца от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: 2,3%.

Напомним:

  • Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" с 8 по 12 июня демонстрировали несколько иные цифры. "Слуга народа" имеет 47,1% электоральной поддержки, "Оппозиционная платформа - За жизнь" 11,1%, партия "Голос" 8,1%, "Батькивщина" 7,3%, "Европейская Солидарность" 5,0%.

Украинская правда

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Темы: социология Верховная Рада виборы


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