Выборы в Раду: социологи показали еще один опрос

В рейтинге электоральных симпатий среди политических сил лидирующую позицию продолжает занимать партия "Слуга народа", которую планируют поддержать 49,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Такие данные социологического опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований Яременко и центром "Социальный мониторинг" 7-10 июня, обнародованы в четверг.

Согласно исследованию, проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,3%), "Батькивщина" (9,0%), "Европейская Солидарность" (8,7%), партия "Голос" ( 5,9%).

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Приближаются к 5% "Гражданская позиция" и "Сила и честь" (по 4%).

Социологи отмечают, что методом личного личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 2001 украинца от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: 2,3%.

Напомним: