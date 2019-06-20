У "Голосі" відповіли на заяву "Слуги народу" про можливе об'єднання

Партія "Голос" Святослава Вакарчука теоретично допускає коаліцію з президентською партією "Слуга народу" у новій Верховній Раді.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" сказав заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Теоретично об’єднання можливе з будь-якою політичною силою, яка не є проросійською, яка готова реалізовувати програму, яка відповідає "Голосу". Тому так, справді, теоретично – цілком можливо", - сказав Юрчишин.

На ділі ж, за його словами, після виборів треба буде проводити переговори про створення коаліції.

"До цього моменту це все залишається, справді, на теоретичному рівні. Треба зрозуміти, яка буде формуватися більшість, які завдання вона перед собою ставить, і відповідно від цього вже буде реалізація практичних кроків", – сказав Юрчишин.

Водночас він підкреслив, що мова йде не про об’єднання, а лише про партнерство.

"Об’єднання політичних сил взагалі не передбачає українське законодавство, але (передбачає – ред.) формування партнерства, тобто коаліції для здійснення програм, які узгодять між собою політичні сили. Це може бути одна, дві, три, скільки завгодно, скільки забажає український народ, і скільки політичних сил для себе поставлять інтереси України понад свої партійні інтереси", – сказав представник "Голосу".

Він також додав, що та "вижимка" з програму партії "Слуга народу", яка наразі доступна, в принципі відповідає положенням партії "Голос".

Нагадаємо: