В "Голосе" ответили на заявление "Слуги народа" о возможном объединении

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Четверг, 20 июня 2019, 14:06

Партия "Голос" Святослава Вакарчука теоретически допускает коалиции с президентской партией "Слуга народа" в новой Верховной Раде .

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сказал заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, которая готова реализовывать программу, которая соответствует "Голосу". Поэтому да, действительно, теоретически – вполне возможно ", - сказал Юрчишин.

На деле же, по его словам, после выборов надо будет проводить переговоры о создании коалиции.

"До этого момента это все остается, действительно, теоретически. Надо понять, какое будет формироваться большинство, какие задачи оно перед собой ставит, и соответственно от этого уже будет реализация практических шагов", - сказал Юрчишин.

В то же время он подчеркнул, что речь идет не об объединении, а только о партнерстве.

"Объединения политических сил вообще не предусматривает украинское законодательство, но (предусматривает – ред.) формирование партнерства, то есть коалиции для осуществления программ, которые согласуют между собой политические силы. Это может быть одна, две, три, сколько угодно, сколько захочет украинский народ, и сколько политических сил для себя поставят интересы Украины выше своих партийных интересов", - сказал представитель "Голоса".

Он также добавил, что та "выжимка" из программы партии "Слуга народа", которая сейчас доступна, в принципе соответствует положениям партии "Голос".

Напомним:

  • Ранее 20 июня глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что теоретически не исключает объединения политсилы с партией "Голос" Святослава Вакарчука.
  • Внеочередные парламентские выборы в Украине должны состояться 21 июля.

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Темы: Голос Слуга народа виборы Верховная Рада


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