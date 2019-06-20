Донорами "Голосу" стали керівники відомих компаній

Зазначається, що внески не від імені своїх компаній, а як фізичні особи, зробили:

Про це повідомляє 20 червня офіційний сайт політсили.

Музикант Святослав Вакарчук представив ще трьох бізнесменів-донорів своєї партії "Голос".

Українська правда

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