Донорами "Голосу" стали керівники відомих компаній

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Четвер, 20 червня 2019, 14:18

Музикант Святослав Вакарчук представив ще трьох бізнесменів-донорів своєї партії "Голос".

Про це повідомляє 20 червня офіційний сайт політсили.

Зазначається, що внески не від імені своїх компаній, а як фізичні особи, зробили:

фінансовий директор компанії "Чумак" Андрій Левчук;

співзасновник та генеральний директор маркетплейсу Kasta.ua Андрій Логвін;

засновник та генеральний директор ІТ-компанії MacPaw Олександр Косован.

 

Нагадаємо:

  • 13 червня лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук представив трьох перших донорів, які зробили внески на фінансування партії.
  • Перший внесок партія отримала від самого Вакарчука.

Українська правда

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Теми: Вакарчук вибори


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