Донорами "Голосу" стали керівники відомих компаній
Музикант Святослав Вакарчук представив ще трьох бізнесменів-донорів своєї партії "Голос".
Про це повідомляє 20 червня офіційний сайт політсили.
Зазначається, що внески не від імені своїх компаній, а як фізичні особи, зробили:
фінансовий директор компанії "Чумак" Андрій Левчук;
співзасновник та генеральний директор маркетплейсу Kasta.ua Андрій Логвін;
засновник та генеральний директор ІТ-компанії MacPaw Олександр Косован.
Нагадаємо:
- 13 червня лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук представив трьох перших донорів, які зробили внески на фінансування партії.
- Перший внесок партія отримала від самого Вакарчука.
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