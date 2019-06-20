Донорами "Голоса" стали руководители известных компаний
Четверг, 20 июня 2019, 14:18
Музыкант Святослав Вакарчук представил еще трех бизнесменов-доноров своей партии "Голос".
Об этом сообщает 20 июня официальный сайт политсилы.
Отмечается, что взносы не от имени своих компаний, а как физические лица, сделали:
финансовый директор компании "Чумак" Андрей Левчук;
соучредитель и генеральный директор маркетплейса Kasta.ua Андрей Логвин;
основатель и генеральный директор ИТ-компании MacPaw Александр Косован.
Напомним:
- 13 июня лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук представил трех первых доноров, которые сделали взносы на финансирование партии.
- Первый взнос партия получила от самого Вакарчука.
Украинская правда