Донорами "Голоса" стали руководители известных компаний

Музыкант Святослав Вакарчук представил еще трех бизнесменов-доноров своей партии "Голос".

Об этом сообщает 20 июня официальный сайт политсилы.

Отмечается, что взносы не от имени своих компаний, а как физические лица, сделали:

финансовый директор компании "Чумак" Андрей Левчук;

соучредитель и генеральный директор маркетплейса Kasta.ua Андрей Логвин;

основатель и генеральный директор ИТ-компании MacPaw Александр Косован.

Напомним: