Вакарчук показав перших донорів партії

Лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук представив трьох перших донорів, які зробили внески на фінансування партії.

Як повідомляє сайт політсили, в числі перших "Голос" підтримали:

- інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів Сергій Фурса;

- регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки Тарас Лукачук;

- екс-президент "Київстару", засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi Петро Чернишов.

Зазначається, що перший внесок партія отримала від самого Святослава Вакарчука.

"Згідно з політикою фандрейзингу, "Голос" приймає фінансову чи іншу підтримку лише за умови, що донори не впливатимуть на незалежність партії, не поставлять під сумнів її репутацію та не будуть суперечити з нашими цінностями", - підкреслили в партії.

Також окремо наголошується, що "Голос" не прийматиме гроші від компаній, задіяних у корупційних схемах.

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