Вакарчук показав перших донорів партії
Лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук представив трьох перших донорів, які зробили внески на фінансування партії.
Як повідомляє сайт політсили, в числі перших "Голос" підтримали:
- інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів Сергій Фурса;
- регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки Тарас Лукачук;
- екс-президент "Київстару", засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi Петро Чернишов.
Зазначається, що перший внесок партія отримала від самого Святослава Вакарчука.
"Згідно з політикою фандрейзингу, "Голос" приймає фінансову чи іншу підтримку лише за умови, що донори не впливатимуть на незалежність партії, не поставлять під сумнів її репутацію та не будуть суперечити з нашими цінностями", - підкреслили в партії.
Також окремо наголошується, що "Голос" не прийматиме гроші від компаній, задіяних у корупційних схемах.
Нагадаємо:
- 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
- Лідер партії "Голос" заявив, що його партія не візьме "жодної копійки" від олігархів.
- 8 червня Вакарчук оприлюднив першу двадцятку списку партії для участі у дострокових парламентських виборах.
- 12 червня в партії повідомили, що з переліку кандидатів від "Голосу" в одномандатних округах виключені два претенденти на депутатські мандати через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили.