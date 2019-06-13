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Вакарчук показав перших донорів партії

Четвер, 13 червня 2019, 19:23
Вакарчук показав перших донорів партії
фото з сайту "Голосу"

Лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук представив трьох перших донорів, які зробили внески на фінансування партії.

Як повідомляє сайт політсили, в числі перших "Голос" підтримали:

- інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів Сергій Фурса;
- регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки Тарас Лукачук;
- екс-президент "Київстару", засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi Петро Чернишов.

Зазначається, що перший внесок партія отримала від самого Святослава Вакарчука.

"Згідно з політикою фандрейзингу, "Голос" приймає фінансову чи іншу підтримку лише за умови, що донори не впливатимуть на незалежність партії, не поставлять під сумнів її репутацію та не будуть суперечити з нашими цінностями", - підкреслили в партії.

Також окремо наголошується, що "Голос" не прийматиме гроші від компаній, задіяних у корупційних схемах.

Нагадаємо:

  • 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
  • Лідер партії "Голос" заявив, що його партія не візьме "жодної копійки" від олігархів.
  • 8 червня Вакарчук оприлюднив першу двадцятку списку партії для участі у дострокових парламентських виборах.  
  • 12 червня в партії повідомили, що з переліку кандидатів від "Голосу" в одномандатних округах виключені два претенденти на депутатські мандати через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили.

Українська правда
Теми: ВакарчукГолосвибори
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