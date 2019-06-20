"Голос" скаржиться, що їхній коворкінг в Одесі мінують два дні поспіль

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Четвер, 20 червня 2019, 15:04

Партія Святослава Вакарчука "Голос" заявляє, що в Одесі заважають працювати їхнім волонтерам.

Про це сказано у повідомленні партії на офіційній сторінці у Facebook.

"Два дні поспіль 18-19 червня наші ВолонтериЗмін не змогли працювати у приміщенні коворкінгу, за адресою вул. Рішельєвська 33, через повідомлення про замінування. Внаслідок перевірки, поліція вибухівку не знайшла", - сказано у повідомленні.

"Волонтери "Голосу" впевнені, що повідомлення про мінування пов'язані саме з діяльністю партії, адже відбулися вони два дні поспіль саме в той час, коли були заплановані зустрічі в Коворкінгу. Втім, на роботу нашої команди це не вплинуло. Ми працювали за іншою адресою", - додали в партії.

Нагадаємо:

  • 20 червня голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що теоретично не виключає об’єднання політсили з партією "Голос" Святослава Вакарчука.
  • В партії "Голос" Святослава Вакарчука заявили, що теоретично допускає коаліцію з президентською партією "Слуга народу" у новій Верховній Раді.
  • Позачергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня.

Українська правда

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Теми: Вакарчук Голос вибори


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