"Голос" скаржиться, що їхній коворкінг в Одесі мінують два дні поспіль
Четвер, 20 червня 2019, 15:04
Партія Святослава Вакарчука "Голос" заявляє, що в Одесі заважають працювати їхнім волонтерам.
Про це сказано у повідомленні партії на офіційній сторінці у Facebook.
"Два дні поспіль 18-19 червня наші ВолонтериЗмін не змогли працювати у приміщенні коворкінгу, за адресою вул. Рішельєвська 33, через повідомлення про замінування. Внаслідок перевірки, поліція вибухівку не знайшла", - сказано у повідомленні.
"Волонтери "Голосу" впевнені, що повідомлення про мінування пов'язані саме з діяльністю партії, адже відбулися вони два дні поспіль саме в той час, коли були заплановані зустрічі в Коворкінгу. Втім, на роботу нашої команди це не вплинуло. Ми працювали за іншою адресою", - додали в партії.
Нагадаємо:
- 20 червня голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що теоретично не виключає об’єднання політсили з партією "Голос" Святослава Вакарчука.
- В партії "Голос" Святослава Вакарчука заявили, що теоретично допускає коаліцію з президентською партією "Слуга народу" у новій Верховній Раді.
- Позачергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня.
Українська правда