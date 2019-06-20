"Голос" жалуется, что их коворкинг в Одессе минируют два дня подряд
Четверг, 20 июня 2019, 15:04
Партия Святослава Вакарчука "Голос" заявляет, что в Одессе мешают работать их волонтерам.
Об этом говорится в сообщении партии на официальной странице в Facebook.
"Два дня подряд 18-19 июня наши ВолонтериЗмин не смогли работать в помещении коворкинга, по адресу ул. Ришельевская 33, из-за сообщения о заминировании. Вследствие проверки, полиция взрывчатку не нашла", - говорится в сообщении.
"Волонтеры "Голоса" уверены, что сообщение о минировании связаны именно с деятельностью партии, ведь поступили они два дня подряд именно в то время, когда были запланированы встречи в коворкинге. Впрочем, на работу нашей команды это не повлияло. Мы работали по другому адресу", - добавили в партии.
Напомним:
- 20 июня глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что теоретически не исключает объединения политсилы с партией "Голос" Святослава Вакарчука.
- В партии "Голос" Святослава Вакарчука заявили, что теоретически допускает коалицию с президентской партией "Слуга народа" в новой Верховной Раде.
- Внеочередные парламентские выборы в Украине должны состояться 21 июля.
Украинская правда