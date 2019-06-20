У поліції розповіли жахливі подробиці вбивства дівчинки: злочинцю загрожує довічне

Прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що свідчення, зібрані поліцією у справі про викрадення і вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко, дають підстави вимагати для підозрюваного у цьому злочині максимального покарання - довічного позбавлення волі.

Про це він розповів на брифінгу в Одесі, повідомляє "Укрінформ".

"Докази, зібрані Національною поліцією від перших годин проведеної роботи (з розшуку дитини. - ред.) дають нам підставу казати, що підозра є повністю обґрунтованою. Надалі представники державного обвинувачення будуть дотримуватися чіткої позиції і наполягати на максимально відповідному покаранні - довічне позбавлення волі", - сказав Жученко.

Повідомляється, що затриманому, який вже зізнався у вчиненні злочину, інкримінують викрадення малолітньої (ч.2 с.146 Кримінального кодексу України), зґвалтування малолітньої (ч.4 ст. 152 ККУ), поєднаному зі зґвалтуванням убивстві малолітньої (пп.2, 10 ч.2 ст.115 ККУ) та наругу над тілом (ст.297 ККУ).

Прокурор додав, що у четвер на суді, який обиратиме запобіжний захід затриманому, прокуратура вимагатиме тримання під вартою без права внесення застави.

У свою чергу начальник ГУ НП в Одеській області Олег Бех розповів, що під час розслідування підозрюваними були вісім осіб.

Зокрема, було проведено 10 невідкладних обшуків, але першочергові заходи не дали результату, а на території Іванівського району було відпрацьовано на причетність до скоєння злочину 82 раніше засуджених осіб, 52 наркозалежних, 24 психічно хворих.

Він зазначив, що у ході розшукових дій було розкрито ще кілька злочинів: незаконні посіви конопель, зберігання наркотиків, нанесення смертельних тілесних ушкоджень і незаконне поховання.

За його словами, після того, як у результаті слідчих дій було встановлено місце зникнення дівчинки, у нині затриманого підозрюваного вдруге провели обшук, в ході якого тіло дівчинки було знайдено і вилучено з вигрібної ями глибиною близько 3 м. Бех наголосив, що раніше в цьому домоволодінні обшук вже проводився.

"Чоловік, нині затриманий за підозрою вбивстві, демонстрував готовність сприяти поліції, показував все у дворі та у будинку, а також разом з іншими мешканцями села брав участь у пошуках", - розповів Бех.

Він зазначив, що фігурант справи - безробітний чоловік, який постійно знаходився вдома, грав у комп'ютерні ігри, дивився серіали, ухилявся від допомоги батькам по дому.

За даними поліції, 13 червня він придбав товар на ринку у матері Дар'ї Лук'яненко і повернувся додому за кілька хвилин до того, як дівчинка теж залишила ринок і пішла на танцювальний гурток.

Повідомляється, що коли вона проходила повз його будинок, затягнув її до себе, намагався зґвалтувати, а коли вона стала чинити опір - задушив і наніс кілька ударів ножем або шилом, після цього викинув тіло, прив'язавши груз до ніг, і знищив сліди злочину.

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