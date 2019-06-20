В полиции рассказали ужасные подробности убийства девочки: преступнику грозит пожизненное

Прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что показания, собранные полицией по делу о похищении и убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, дают основания требовать для подозреваемого в этом преступлении максимального наказания - пожизненного лишения свободы.

Об этом он рассказал на брифинге в Одессе, сообщает "Укринформ".

"Доказательства, собранные Национальной полицией от первых часов проведенной работы (по розыску ребенка. - ред.) дают нам основание говорить, что подозрение полностью обоснованные. В дальнейшем представители государственного обвинения будут придерживаться четкой позиции и настаивать на максимально соответствующем наказании - пожизненное лишение свободы" - сказал Жученко.

Сообщается, что задержанному, который уже признался в совершении преступления, инкриминируют похищение малолетнего (ч.2 с.146 Уголовного кодекса Украины), изнасилование малолетней (ч.4 ст. 152 УК), совмещенном с изнасилованием и убийством малолетнего (пп.2, 10 ч.2 ст.115 УК) и надругательство над телом (ст.297 УК).

Прокурор добавил, что в четверг на суде, который будет избирать меру пресечения задержанному, прокуратура потребует содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь начальник ГУ ЧП в Одесской области Олег Бех рассказал, что во время расследования подозреваемыми были восемь человек.

В частности, было проведено 10 неотложных обысков, но первоочередные меры не дали результата, а на территории Ивановского района было отработано на причастность к совершению преступления 82 ранее судимых лиц, 52 наркозависимых, 24 психически больных.

Он отметил, что в ходе розыскных действий было раскрыто еще несколько преступлений: незаконные посевы конопли, хранение наркотиков, нанесение смертельных телесных повреждений и незаконное захоронение.

По его словам, после того, как в результате следственных действий было установлено место исчезновения девочки, в настоящее время задержанного подозреваемого во второй раз провели обыск, в ходе которого тело девочки было найдено и изъято из выгребной ямы глубиной около 3 м. Бех подчеркнул, что ранее в этом домовладении обыск уже проводился.

"Мужчина, сейчас задержан по подозрению убийстве, демонстрировал готовность содействовать полиции, показывал все во дворе и в доме, а также вместе с другими жителями села участвовал в поисках", - рассказал Бех.

Он отметил, что фигурант дела - безработный мужчина, который постоянно находился дома, играл в компьютерные игры, смотрел сериалы, уклонялся от помощи родителям по дому.

По данным полиции, 13 июня он приобрел товар на рынке у матери Дарьи Лукьяненко и вернулся домой за несколько минут до того, как девочка тоже покинула рынок и пошла на танцевальный кружок.

Сообщается, что когда она проходила мимо его дома, затащил ее к себе, пытался изнасиловать, а когда она стала сопротивляться - задушил и нанес несколько ударов ножом или шилом, затем выбросил тело, привязав груз к ногам, и уничтожил следы преступления.

Напомним: