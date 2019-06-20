Вбивство 11-річної дівчинки на Одещині: поліція назвала мотив підозрюваного

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Четвер, 20 червня 2019, 13:22

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що  вбивство 11-річної Дар’ї Лук’яненко з Одеської області було вчинено на сексуальному грунті.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

За його словами, поліція ще 19 червня ввечері затримала особу, яка підозрюється у вчиненні вбивства дівчинки.

Князєв зазначив, що ним виявився 22-річний  місцевий житель і, за основною версією слідства, вбивство було вчинено на сексуальному грунті.

Голова Нацполіції додав, що тіло дівчинки наразі знаходиться в судово-медичному підрозділі місцевої лікарні.

Нагадаємо:

  • 13 червня 11-річна Дарія Лук'яненко зникла в Іванівці: вдень вона пішла на танці і не повернулася.
  • 19 червня при обшуку в одному з домогосподарств селища поліцейські виявили тіло дівчинки у вигрібній ямі.
  • Аброськін писав, що "є особа, яка підозрюється у зґвалтуванні та вбивстві".
  • Власника будинку вважають головним підозрюваним, його затримали й доставили на допит.
  • Повідомлялося, що затриманий зізнався у скоєному.

Українська правда

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Теми: поліція Князєв Одеська область вбивство діти


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