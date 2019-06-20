Вбивство 11-річної дівчинки на Одещині: поліція назвала мотив підозрюваного

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що вбивство 11-річної Дар’ї Лук’яненко з Одеської області було вчинено на сексуальному грунті.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

За його словами, поліція ще 19 червня ввечері затримала особу, яка підозрюється у вчиненні вбивства дівчинки.

Князєв зазначив, що ним виявився 22-річний місцевий житель і, за основною версією слідства, вбивство було вчинено на сексуальному грунті.

Голова Нацполіції додав, що тіло дівчинки наразі знаходиться в судово-медичному підрозділі місцевої лікарні.

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