Вбивство 11-річної дівчинки на Одещині: поліція назвала мотив підозрюваного
Четвер, 20 червня 2019, 13:22
Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що вбивство 11-річної Дар’ї Лук’яненко з Одеської області було вчинено на сексуальному грунті.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
За його словами, поліція ще 19 червня ввечері затримала особу, яка підозрюється у вчиненні вбивства дівчинки.
Князєв зазначив, що ним виявився 22-річний місцевий житель і, за основною версією слідства, вбивство було вчинено на сексуальному грунті.
Голова Нацполіції додав, що тіло дівчинки наразі знаходиться в судово-медичному підрозділі місцевої лікарні.
Нагадаємо:
- 13 червня 11-річна Дарія Лук'яненко зникла в Іванівці: вдень вона пішла на танці і не повернулася.
- 19 червня при обшуку в одному з домогосподарств селища поліцейські виявили тіло дівчинки у вигрібній ямі.
- Аброськін писав, що "є особа, яка підозрюється у зґвалтуванні та вбивстві".
- Власника будинку вважають головним підозрюваним, його затримали й доставили на допит.
- Повідомлялося, що затриманий зізнався у скоєному.
Українська правда