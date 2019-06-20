Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вбивство 11-річної дівчинки на Одещині: поліція назвала мотив підозрюваного

Четвер, 20 червня 2019, 13:22
Вбивство 11-річної дівчинки на Одещині: поліція назвала мотив підозрюваного

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що  вбивство 11-річної Дар’ї Лук’яненко з Одеської області було вчинено на сексуальному грунті.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

За його словами, поліція ще 19 червня ввечері затримала особу, яка підозрюється у вчиненні вбивства дівчинки.

Князєв зазначив, що ним виявився 22-річний  місцевий житель і, за основною версією слідства, вбивство було вчинено на сексуальному грунті.

Голова Нацполіції додав, що тіло дівчинки наразі знаходиться в судово-медичному підрозділі місцевої лікарні.

Нагадаємо:

  • 13 червня 11-річна Дарія Лук'яненко зникла в Іванівці: вдень вона пішла на танці і не повернулася.
  • 19 червня при обшуку в одному з домогосподарств селища поліцейські виявили тіло дівчинки у вигрібній ямі.
  • Аброськін писав, що "є особа, яка підозрюється у зґвалтуванні та вбивстві".
  • Власника будинку вважають головним підозрюваним, його затримали й доставили на допит.
  • Повідомлялося, що затриманий зізнався у скоєному.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяКнязєв СергійОдеська областьвбивстводіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
поліція
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: