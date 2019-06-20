ПЦУ закликала Філарета припинити підрив єдності церкви

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Четвер, 20 червня 2019, 15:24

Православна церква України називає юридично нікчемними рішення зборів, які почесний патріарх ПЦУ Філарет провів 20 червня і закликає його схаменутися.

Про це йдеться в заяві ПЦУ, яку має в розпорядженні "Українська правда".

"Інформуємо, що скликання та проведення одним єпархіальним архієреєм зборів з метою виокремити з ПЦУ якусь нову структуру, привласнивши їй назву патріархату та затвердивши своє керівництво в ній, є грубим порушенням 34 Апостольского правила", – йдеться в документі.

"Такі збори в жодному разі не можуть бути визнані помісним собором, а їхні рішення є від початку нікчемними і юридичних наслідків та не підлягають виконанню", – наголошують у ПЦУ.

"Ми закликаємо почесного патріарха Філарета і осіб, які брали участь у зборах, усвідомити всі згубні наслідки такого вчинку та припинити підрив єдності церкви і українського народу", – йдеться також у документі.

Окремо наголошується, що тим кандидатам у єпископи, які захочуть висвятитись у Філарета зараз, потім категорично відмовлятимуть у прийнятті до єпископату ПЦУ.

Повідомляється, що на найближчому засіданні священного синоду ПЦУ 24 червня будуть ухвалені рішення, "пов’язані з подіями, що відбулися".

Нагадаємо:

  • 20 червня Філарет провів зібрання, яке назвав собором, де оголосив про  "відновлення УПЦ КП" та не визнання томосу про надання автокефалії ПЦУ.
  • Більшість архієреїв колишньої УПЦ КП, яка на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року влилась у ПЦУ, проігнорували заклики патріарха Філарета.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

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