Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Філарет на власному так званому соборі "відновив УПЦ КП"

Четвер, 20 червня 2019, 13:59
ФОТО РОМАНА РОМАНЮКА, УП

Так званий помісний "собор Української православної церкви Київського патріархату" постановив відновити існування ліквідованої церкви і скасував визнання Православної церкви України.

Про це йдеться в рішенні "собору" Філарета від 20 червня.

Зокрема, "собор" відмінив постанову помісного собору 15 грудня 2018 року, де об’єдналося українське православ’я і була ліквідована УПЦ КП.

Прихильники патріарха Філарета стверджують, що ніякого собору 15 грудня не було.

"Це був не помісний собор, а зібрання підписів архієреїв, одного священника та двох мирян про умовну ліквідацію УПЦ КП, на вимогу вселенського Константинопольського патріарха Варфоломія", - йдеться в тексті постанови. 

"Помісний собор заявляє і постановляє, що УПЦ КП, зареєстрована державним органом та продовжує існування і діяльність", - додали за підсумками так званого собору.

 
ФОТО РОМАНА РОМАНЮКА, УП

Також на з’їзді підтвердили, що главою УПЦ КП залишається Філарет.

У ліквідованій патріархії вважають, що томос про автокефалію "не відповідає статуту автокефальних церков і тому ставить УПЦ в залежність від Константинопольського патріархату".

"Нас не влаштовує зміст томосу про автокефалію Православної церкви України", - зазначили у постанові собору ліквідованої церкви.

Відзначимо, що на початок з'їзду на "соборі" не було жодного українського архієрея. Більшість із архієреїв колишньої УПЦ КП, яка на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року влилась у ПЦУ, проігнорували заклики патріарха Філарета.

Читайте також: Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній

Нагадаємо:

  • Колишній предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет останнім часом почав конфліктувати із предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.
  • За словами Філарета, обрання Епіфанія стало можливим, бо Філарету було обіцяно збереження влади у церкві. Однак цю "обіцянку" порушили.
  • Через це Філарет останнім часом виступав з критикою керівництва ПЦУ, Константинополя та навіть томосу про автокефалію.
  • На 20 червня він скликав "помісний собор", який має відновити існування УПЦ КП.
  • У той же час у керівництві ПЦУ заявляють, що Філарет не має права скликати жодний собор, а зібрання у Володимирському соборі буде неканонічним і означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: церкватомосПравославна Церква УкраїниФіларет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: