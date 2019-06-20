Філарет на власному так званому соборі "відновив УПЦ КП"

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Четвер, 20 червня 2019, 13:59
ФОТО РОМАНА РОМАНЮКА, УП

Так званий помісний "собор Української православної церкви Київського патріархату" постановив відновити існування ліквідованої церкви і скасував визнання Православної церкви України.

Про це йдеться в рішенні "собору" Філарета від 20 червня.

Зокрема, "собор" відмінив постанову помісного собору 15 грудня 2018 року, де об’єдналося українське православ’я і була ліквідована УПЦ КП.

Прихильники патріарха Філарета стверджують, що ніякого собору 15 грудня не було.

"Це був не помісний собор, а зібрання підписів архієреїв, одного священника та двох мирян про умовну ліквідацію УПЦ КП, на вимогу вселенського Константинопольського патріарха Варфоломія", - йдеться в тексті постанови. 

"Помісний собор заявляє і постановляє, що УПЦ КП, зареєстрована державним органом та продовжує існування і діяльність", - додали за підсумками так званого собору.

 
ФОТО РОМАНА РОМАНЮКА, УП

Також на з’їзді підтвердили, що главою УПЦ КП залишається Філарет.

У ліквідованій патріархії вважають, що томос про автокефалію "не відповідає статуту автокефальних церков і тому ставить УПЦ в залежність від Константинопольського патріархату".

"Нас не влаштовує зміст томосу про автокефалію Православної церкви України", - зазначили у постанові собору ліквідованої церкви.

Відзначимо, що на початок з'їзду на "соборі" не було жодного українського архієрея. Більшість із архієреїв колишньої УПЦ КП, яка на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року влилась у ПЦУ, проігнорували заклики патріарха Філарета.

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Нагадаємо:

  • Колишній предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет останнім часом почав конфліктувати із предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.
  • За словами Філарета, обрання Епіфанія стало можливим, бо Філарету було обіцяно збереження влади у церкві. Однак цю "обіцянку" порушили.
  • Через це Філарет останнім часом виступав з критикою керівництва ПЦУ, Константинополя та навіть томосу про автокефалію.
  • На 20 червня він скликав "помісний собор", який має відновити існування УПЦ КП.
  • У той же час у керівництві ПЦУ заявляють, що Філарет не має права скликати жодний собор, а зібрання у Володимирському соборі буде неканонічним і означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.

Українська правда

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Теми: церква томос Православна Церква України Філарет


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