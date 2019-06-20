ПЦУ призвала Филарета прекратить подрыв единства церкви

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Четверг, 20 июня 2019, 15:24

Православная церковь Украины называет юридически ничтожными решения собрания, которое почетный патриарх ПЦУ Филарет провел 20 июня и призывает его опомниться.

Об этом говорится в заявлении ПЦУ, которым располагает "Украинская правда".

"Информируем, что созыв и проведение одним епархиальным архиереем собрания с целью выделить из ПЦУ какую-то новую структуру, присвоив ей название патриархата и утвердив свое начало в ней, является грубым нарушением 34 Апостольского правила", - говорится в документе.

"Такие сборы в коем случае не могут быть признаны поместным собором, а их решения являются изначально ничтожными и юридических последствий и не подлежат выполнению", - отмечают в ПЦУ.

"Мы призываем почетного патриарха Филарета и лиц, принимавших участие в собрании, осознать все пагубные последствия такого поступка и прекратить подрыв единства церкви и украинского народа", - говорится также в документе.

Отдельно отмечается, что тем кандидатам в епископы, которые захотят высвятиться у Филарета сейчас, потом категорически откажут в принятии в епископат ПЦУ.

Сообщается, что на ближайшем заседании священного синода ПЦУ 24 июня будут приняты решения, "связанные с произошедшими событиями".

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

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