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Поліція показала фоторобот ймовірного вбивці журналіста Комарова

Четвер, 20 червня 2019, 15:35

Правоохоронці оприлюднили фоторобот імовірного нападника на черкаського журналіста Вадима Комарова, який помер напередодні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції 20 червня.

Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що з дозволу слідчих прийнято рішення оприлюднити фоторобот ймовірного нападника на Комарова.

 

Це чоловік високого зросту (близько 190 см), має худорляву статуру, сутулиться. Голова чоловіка голена або повністю лиса. 

У день скоєння злочину чоловік був одягнений у чорні куртку і штани. На голові – бейсболка чорного кольору з емблемою. Взуття – черевики типу "берці" радянського зразка. При ходьбі чоловік робить досить широкий крок. 

 

"Звертаємося до громадськості та всіх представників засобів масової інформації по допомогу в  ідентифікації ймовірного нападника. Будь-яка ваша інформація щодо підозрюваного може бути корисною для слідства", – наголосив Князєв. 

 

Нагадаємо:

  • Черкаський журналіст Вадим Комаров, який перебував у комі після побиття 4 травня, помер в ніч на 20 червня.
  • Слідчі вже перекваліфікували цю подію, визначивши її як умисне вбивство – за статтею 115 Кримінального кодексу. 
  • Правоохоронці відпрацьовують три основні робочі версії вбивства журналіста.

Українська правда
Теми: поліція
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