Поліція показала фоторобот ймовірного вбивці журналіста Комарова

19040 переглядів
Четвер, 20 червня 2019, 15:35

Правоохоронці оприлюднили фоторобот імовірного нападника на черкаського журналіста Вадима Комарова, який помер напередодні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції 20 червня.

Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що з дозволу слідчих прийнято рішення оприлюднити фоторобот ймовірного нападника на Комарова.

 

Це чоловік високого зросту (близько 190 см), має худорляву статуру, сутулиться. Голова чоловіка голена або повністю лиса. 

У день скоєння злочину чоловік був одягнений у чорні куртку і штани. На голові – бейсболка чорного кольору з емблемою. Взуття – черевики типу "берці" радянського зразка. При ходьбі чоловік робить досить широкий крок. 

 

"Звертаємося до громадськості та всіх представників засобів масової інформації по допомогу в  ідентифікації ймовірного нападника. Будь-яка ваша інформація щодо підозрюваного може бути корисною для слідства", – наголосив Князєв. 

 

Нагадаємо:

  • Черкаський журналіст Вадим Комаров, який перебував у комі після побиття 4 травня, помер в ніч на 20 червня.
  • Слідчі вже перекваліфікували цю подію, визначивши її як умисне вбивство – за статтею 115 Кримінального кодексу. 
  • Правоохоронці відпрацьовують три основні робочі версії вбивства журналіста.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У поліції розповіли жахливі подробиці вбивства дівчинки: злочинцю загрожує довічне 20 червня 2019, 15:13
Вбивство 11-річної дівчинки на Одещині: поліція назвала мотив підозрюваного 20 червня 2019, 13:22
22-річний хлопець зізнався, що задушив 11-річну Дарію, а одяг спалив 20 червня 2019, 11:48
Усі новини
Головні новини
Вибори: ЦВК доповнила список зареєстрованих кандидатів і відмовила комуністам
Справа нацгвардійця Марківа: Відома дата оголошення вироку
Українці Білодід і Зантарая виграли "золото" на Європейських іграх-2019
Забруднення повітря у Києві: покращення обіцяють ближче до липня
Усі новини
психологія

10 ознак, що у вас можуть бути нездорові кордони зі своєю мамою

Медицина

Чи лікують бджоли?

здоров'я

Спортивні вправи, яких краще уникати, якщо вам за 40