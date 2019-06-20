Поліція показала фоторобот ймовірного вбивці журналіста Комарова

Правоохоронці оприлюднили фоторобот імовірного нападника на черкаського журналіста Вадима Комарова, який помер напередодні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції 20 червня.

Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що з дозволу слідчих прийнято рішення оприлюднити фоторобот ймовірного нападника на Комарова.

Це чоловік високого зросту (близько 190 см), має худорляву статуру, сутулиться. Голова чоловіка голена або повністю лиса.

У день скоєння злочину чоловік був одягнений у чорні куртку і штани. На голові – бейсболка чорного кольору з емблемою. Взуття – черевики типу "берці" радянського зразка. При ходьбі чоловік робить досить широкий крок.

"Звертаємося до громадськості та всіх представників засобів масової інформації по допомогу в ідентифікації ймовірного нападника. Будь-яка ваша інформація щодо підозрюваного може бути корисною для слідства", – наголосив Князєв.

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