Поліція показала фоторобот ймовірного вбивці журналіста Комарова
Правоохоронці оприлюднили фоторобот імовірного нападника на черкаського журналіста Вадима Комарова, який помер напередодні.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції 20 червня.
Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що з дозволу слідчих прийнято рішення оприлюднити фоторобот ймовірного нападника на Комарова.
Це чоловік високого зросту (близько 190 см), має худорляву статуру, сутулиться. Голова чоловіка голена або повністю лиса.
У день скоєння злочину чоловік був одягнений у чорні куртку і штани. На голові – бейсболка чорного кольору з емблемою. Взуття – черевики типу "берці" радянського зразка. При ходьбі чоловік робить досить широкий крок.
"Звертаємося до громадськості та всіх представників засобів масової інформації по допомогу в ідентифікації ймовірного нападника. Будь-яка ваша інформація щодо підозрюваного може бути корисною для слідства", – наголосив Князєв.
Нагадаємо:
- Черкаський журналіст Вадим Комаров, який перебував у комі після побиття 4 травня, помер в ніч на 20 червня.
- Слідчі вже перекваліфікували цю подію, визначивши її як умисне вбивство – за статтею 115 Кримінального кодексу.
- Правоохоронці відпрацьовують три основні робочі версії вбивства журналіста.
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