Полиция показала фоторобот предполагаемого убийцы журналиста Комарова

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Четверг, 20 июня 2019, 15:35

Правоохранители обнародовали фоторобот вероятного нападающего на черкасского журналиста Вадима Комарова, который умер накануне.

Об этом идет речь в соообщении пресс-службы Нацполиции 20 июня.

Глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что решение обнародовать фоторобот вероятного нападающего на Комарова принято с разрешения следователей.

 

Это человек высокого роста (около 190 см), имеет худощавое телосложение, сутулится. Голова мужчины бритая или полностью лысая.

В день совершения преступления мужчина был одет в черные куртку и штаны. На голове - бейсболка черного цвета с эмблемой. Обувь - ботинки типа "берцы" советского образца. При ходьбе человек делает достаточно широкий шаг.

 

"Обращаемся к общественности и всем представителям средств массовой информации за помощью в идентификации вероятного нападающего. Любая ваша информация в отношении подозреваемого может быть полезной для следствия", - отметил Князев.

 

Напомним:

  • Черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме после избиения 4 мая, скончался в ночь на 20 июня.
  • Следователи уже переквалифицировали это событие, определив его как умышленное убийство - по статье 115 Уголовного кодекса.
  • Правоохранители отрабатывают три основные рабочие версии убийства журналиста.

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Темы: полиция


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