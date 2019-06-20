Полиция показала фоторобот предполагаемого убийцы журналиста Комарова

Правоохранители обнародовали фоторобот вероятного нападающего на черкасского журналиста Вадима Комарова, который умер накануне.

Об этом идет речь в соообщении пресс-службы Нацполиции 20 июня.

Глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что решение обнародовать фоторобот вероятного нападающего на Комарова принято с разрешения следователей.

Это человек высокого роста (около 190 см), имеет худощавое телосложение, сутулится. Голова мужчины бритая или полностью лысая.

В день совершения преступления мужчина был одет в черные куртку и штаны. На голове - бейсболка черного цвета с эмблемой. Обувь - ботинки типа "берцы" советского образца. При ходьбе человек делает достаточно широкий шаг.

"Обращаемся к общественности и всем представителям средств массовой информации за помощью в идентификации вероятного нападающего. Любая ваша информация в отношении подозреваемого может быть полезной для следствия", - отметил Князев.

Напомним: