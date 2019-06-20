ПЦУ не буде відлучати Філарета від церкви

Православна Церква України на засіданні синоду 24 червня може констатувати факт, що патріарх Філарет вийшов із ПЦУ.

Про це на брифінгу у четвер заявив член синоду ПЦУ архієпископ Євстратій.

За його словами, синод просто констатує факт.

"Я думаю, що у понеділок на синоді буде просто констатований факт, що святійший Філарет та ще двоє єпископів виокремились із ПЦУ. І далі ми як церква за них не нестимемо відповідальності", - сказав Євстратій.

фото Романа Романюка, УП

На уточнення, чи будуть Філарета відлучати від церкви, владика Євстратій висловив сумнів, що це можливо.

"Ми ж не вчиняємо ніяких дій щодо митрополита Онуфрія чи патріарха РПЦ Кирила. Ми до них не маємо стосунку", - сказав Євстратій.

"Я розумію, щоб всім хотілося б різких заяв, а ще щоб за бороди почали один одного тягати. Але наша задача - показати єдність церкви", - додав він.

За його словами, не може бути ніяких різких дій Константинополя щодо томосу ПЦУ.

"Наша церква показала єдність. Наскільки я знаю, Константинополь має намір висловити жаль щодо дій святійшого Філарета. Але ми показали, що ПЦУ не підтримує таких дій", - переконаний Євстратій.

Читайте також: Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній

Нагадаємо: