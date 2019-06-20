ПЦУ не буде відлучати Філарета від церкви

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Четвер, 20 червня 2019, 15:46

Православна Церква України на засіданні синоду 24 червня може констатувати факт, що патріарх Філарет вийшов із ПЦУ.

Про це на брифінгу у четвер заявив член синоду ПЦУ архієпископ Євстратій.

За його словами, синод просто констатує факт.

"Я думаю, що у понеділок на синоді буде просто констатований факт, що святійший Філарет та ще двоє єпископів виокремились із ПЦУ. І далі ми як церква за них не нестимемо відповідальності", - сказав Євстратій.

 
фото Романа Романюка, УП

На уточнення, чи будуть Філарета відлучати від церкви, владика Євстратій висловив сумнів, що це можливо.

"Ми ж не вчиняємо ніяких дій щодо митрополита Онуфрія чи патріарха РПЦ Кирила. Ми до них не маємо стосунку", - сказав Євстратій.

"Я розумію, щоб всім хотілося б різких заяв, а ще щоб за бороди почали один одного тягати. Але наша задача - показати єдність церкви", - додав він.

За його словами, не може бути ніяких різких дій Константинополя щодо томосу ПЦУ.

"Наша церква показала єдність. Наскільки я знаю, Константинополь має намір висловити жаль щодо дій святійшого Філарета. Але ми показали, що ПЦУ не підтримує таких дій", - переконаний Євстратій.

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Нагадаємо:

  • Колишній предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет останнім часом почав конфліктувати із предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.
  • За словами Філарета, обрання Епіфанія стало можливим, бо Філарету було обіцяно збереження влади у церкві. Однак цю "обіцянку" порушили.
  • Через це Філарет останнім часом виступав з критикою керівництва ПЦУ, Константинополя та навіть томосу про автокефалію.
  • 20 червня він скликав "помісний собор", де постановив відновити існування УПЦ КП.
  • Православна церква України називає юридично нікчемними рішення зборів, які почесний патріарх ПЦУ Філарет провів 20 червня і закликає його схаменутися.

Роман Романюк, УП

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Теми: церква Філарет


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